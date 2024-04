La 'Brujita' Verón habló del cruce con Bielsa y el mote de "inglés": "Tienen razón"

A continuación, Juan Sebastián Verón aclaró: “Nunca me lo dijeron en la cara, me ha pasado una vez. ¿En la cancha jugando?, nah… me divertía”. Teniendo en cuenta esto, Juan Pablo Varsky le consultó si se lo decían los rivales, a lo que respondió: “Rivales no, la gente que cantaba desde la tribuna”. “¿La escuchaste alguna vez estando en el campo de juego durante un partido?”, continuó consultando, a lo que la Bruja sorprendió al revelar: “Escuché y vi a familiares no directos gritándome, a mí. Yo los veía y les decía: ¿a mí? (risas)”.

LABRUJITAVERONHABLODELCRUCECONBIELSAYELMOTEDEINGLESTIENENRAZONFOTO4.jpg Juan Sebastián ‘La Brujita’ Verón expresó con sarcasmo e ironía “tienen razón” cuando lo calificaron de “inglés” y “traidor”, de su cruce con Marcelo Bielsa.

La ‘Brujita’ Verón formó del plantel de Argentina para el Mundial 2010

En esa misma nota, el actual presidente de Estudiantes de La Plata también se había referido a la primera arenga que tuvo que dar Lionel Messi como capitán de la selección argentina. Y revivió su vínculo con Diego Armando Maradona, con quien tuvo una inesperada pelea a mediados del 2010: “Separo en dos mi relación. Lo que fue Diego como compañero, después como técnico hasta un punto, en una situación de una charla que tuve con él y la voy a guardar conmigo. En la Selección, durante el Mundial”.

Y agregó sobre el quiebre que tuvo con el Diez: “Después de eso, que a mí me metieron en el medio de algo que no tenía nada que ver, fue una declaración de mi viejo en ese momento. Había hecho un comentario, creo, sobre por qué no había jugado algo más me parece. Y quedó ahí... Yo entendiendo la lógica de Diego, a veces cómo se manipula la noticia y cómo le llegaba, creo que él pensaba que yo había hablado. Y la realidad es que yo con mi papá cero, nunca le comenté qué es lo que me pasaba, sino que hizo un comentario por él. La realidad es que tampoco tenía, porque cuando vos integras un plantel, sobre todo en un Mundial, puede pasar que te toque jugar y a veces no te toque. Es lo más normal. Lo tomé de esa forma. Es más, cualquiera de los chicos compañeros de ese momento te lo puede decir. Y se terminó ahí. Después vino todo el resto, y todo el resto de Diego, hasta ese partido (el partido por la Paz del 2016)”.

En relación al tenso cruce en ese “Partido por la Paz” en Roma, aclaró: “Lo conocía y sé cómo reacciona y cómo acciona. Sabía por dónde venía la mano. Quise evitar la situación, pero me vino a buscar. Ya ahí, ¿cómo hago? No puedo salir corriendo”.

Las sociedades anónimas en Argentina

“Hay una creencia de que las SAD quitan derecho. Aparte no se termina nunca de desarrollar qué es lo que se quiere hacer. Se tira el tema y se terminó. Hay a quien le gusta porque ven al Manchester City y al PSG, pero hay que saber que esos no son los únicos casos y que hay clubes que la han pasado mal siendo sociedades anónimas. Pero por otro lado hay sociedades civiles que también han tenido sus falencias y han sufrido. Yo creo que el fútbol argentino tiene que desarrollar su propio sistema, obviamente integrando capitales privados y al tiempo desarrollar su propia idea. En Argentina un club nunca va a ser una sociedad anónima, es dificilísimo que vengan a invertir por cantidad de plata en un club que tiene 25 disciplinas si ellos vienen a apostar por el fútbol. Es ahí donde debería haber algo híbrido, mixto, para poder darle a los clubes mayor previsibilidad. Porque en el día a día estás administrando lo que tenés que también es muy difícil”, comentó Verón.

En este sentido, sostuvo que habría que hallar un sistema mixto: “Cada club debe encontrar su sistema. Para mí, la idea sería plantear el negocio como núcleo central que no sea solo el fútbol, ese es el sistema que le encuentro a la inversión hoy. Se seduce al inversos con el proyecto”.

