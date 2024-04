El VAR actuó mal según un importante futbolero juez de la nación

Miguel Licht en X y error del arbitraje

Más allá de lo meramente futbolístico, la situación con el VAR deja mucha tela para cortar. Miguel Licht es el Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación desde diciembre de 2021 y desde la ley, es una voz sumamente calificada para hablar sobre reglamentación ya sea en el fútbol o en general.

En este caso, opinó con el "reglamento sobre la mesa" en su cuenta de X.

"El reglamento de utilización del VAR es claro: es una instancia revisora de la decisión del árbitro. Puede revocar cuando el error es manifiesto. Si el árbitro vio gol y el VAR tiene dudas, no puede revocar la decisión del referí."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/miguelnlicht/status/1782486394515972387&partner=&hide_thread=false El reglamento de utilización del VAR es claro: es una instancia revisora de la decisión del árbitro. Puede revocar cuando el error es manifiesto. Si el árbitro vio gol y el VAR tiene dudas, no puede revocar la decisión del referí. https://t.co/TUeuKNEQdT pic.twitter.com/H9omaJ7K8Z — Miguel Nathan Licht (@miguelnlicht) April 22, 2024

Lo que plantea Licht, es que si desde el VAR se corrige lo que se cobra en cancha, tiene que ser con total seguridad. En el encuentro entre Boca y River y por como se escucha en los audios, no se percibe tal confirmación. El hecho de que el AVAR Suárez diga "para nosotros no gol", habla de una interpretación y no de una confirmación.

Respecto a este tema, el reglamento dice: "No se modificará la decisión inicial tomada por el árbitro a menos que la revisión de la jugada demuestre claramente que la decisión constituyó un error claro y manifiesto.", cosa que no sucedió. Si bien es cierto que en la mayoría de las imagenes el balón parece NO entrar, no hay ninguna que lo pueda corroborar. Si la decisión inicial del juez Falcón Pérez era no gol, la decisión del VAR hubiese sido correcta, pero al haber pasado lo contrario, el arbitraje argentino volvió a equivocarse, por más que haya decidido lo que parece correcto.

