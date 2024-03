Jorgelina Cardoso atendió a Toti Pasman en medio de una semana particular

Más en el presente, Argentina disputó dos amistosos por fecha FIFA ante El Salvador y Costa Rica y Di María tuvo un buen rendimiento. Lionel Messi no estuvo y por ende el jugador de Benfica fue la gran figura del plantel.

Luego de estos encuentros, Pasman subió un reel a su Instagram en donde habla de la importancia del volante ofensivo zurdo para el seleccionado haciendo una especie de "rezo". Entre otras cosas, dice que "sin Messi, Di María es Messi cuando Leo no está".

Embed - Bolavip Argentina on Instagram: "Angelito... . ¿Cuánto pierde la Selección sin Messi y Di María? ¿Estamos complicados? @totipasman" View this post on Instagram A post shared by Bolavip Argentina (@bolavipar)

Jorgelina Cardoso vio esto y no se lo dejó pasar. Subió una historia reposteando el reel del periodista y dijo: "Arrodíllate ahora para rezar también. Cuando creíste que habías visto todo ves esto" acompañado de un emoji de payaso.

image.png

Semana partícular para los Di María

Más allá de lo sucedido dentro de la cancha con Ángel y la Selección y este suceso de su esposa contestándole a Toti Pasman, fue una semana bastante dificil para la familia ya que recibió amenazas.

La amenaza a la familia Di María ocurrió a las 2.30 de la madrugada del lunes 25 de marzo. Delincuentes se movilizaron en un auto y tiraron un trozo de nylon frente al country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes (allí suele ir el Fideo cada vez que visita al país).

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos" decía el mensaje claramente dirigido al padre de Angelito.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juegosimple__/status/1773772787154317570&partner=&hide_thread=false Patricia Bullrich, el gobernador de Santa Fe y el intendente de Rosario, entre otros, llamaron a Di María para decirle: ‘mira que con la amenaza que recibiste no pasa nada. Lo tenemos controlado’.



Gonzalo Belloso habló con él para convencerlo, pero el NO es casi un hecho.… pic.twitter.com/NdEjApntWg — JS (@juegosimple__) March 29, 2024

Por este caso, la justicia rosarina estuvo deteniendo distintas personas y dentro de ellas a Tamara León, la jefa de una de las ramas de la banda narco Los Monos, señalada por la Justicia como cerebro del plan para amenazar al jugador.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24:

Licencia de conducir: Nuevo requisito nacional y obligatorio para obtener el carnet

Estas termas están en Argentina y casi nadie las conoce

Banco Provincia establece una nueva medida para el uso de sus tarjetas

Crédito Banco Nación: Quiénes pueden acceder a los $2.500.000 en cómodas cuotas

Papelón con China: El buque pesquero estaba OK y el otro zafó