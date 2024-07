Insólita medida de ESPN en medio de la Eurocopa enfurece a fanáticos

En fin, lo cierto es que así es desde octavos de final y así será hasta el partido definitorio. Pero por si eso fuera poco, como si a ESPN eso no le alcanzara, ahora volvió a meter el dedo en la llaga de los usuarios, que no aguantaron el enorme periplo que de repente tienen que hacer para ver un cotejo de la Eurocopa.

Star se muda a Disney... ¡En medio de la Eurocopa!

Es que, a partir del 26 de junio pasado, Star Plus se unió a Disney Plus, siendo ésta última la plataforma que contendrá a todos los contenidos. La estrategia de la empresa es poder unificar toda su producción en un mismo lugar (Disney Plus) para lograr "una experiencia mejorada y más completa, así como un acceso más sencillo para los suscriptores", como había dicho Diego Lerner, representante de la compañía para América Latina.

Así es que, desde hace algunas semanas, cada vez que un usuario quería ingresar a Star se topaba, en el inicio, con un cartel que le avisaba del futuro cambio, y que cuando lo deseara podría ir a la plataforma de Disney para ya hacer el traspaso.

El problema para los futboleros fue que, desde el martes pasado, con el partido entre Francia y Bélgica, cuando entraban a Star los redireccionaba a Dinsey obligatoriamente para ver el encuentro. Pero una vez allí... la plataforma no funcionaba.

"No se puede ver la Eurocopa, luego de la fusión Disney Star+ . Ya ha pasado buen rato y nada, ni si quiera youtube lo pasa hoy", dijo un usuario en X.

"No puedo ver los partidos de la Eurocopa por Disney+ auxilio", señaló otro. Y una más enfadada tuiteó: " Es increíble como el sistema no piensa en la gente genuina que quiere ver un partido. Fútbol codificado, plataformas pagas NUEVAS, pagas Direct Tv para Copa America, pagas Disney + para Eurocopa pagas esto aquello. Nunca es suficiente. Siempre tenes que pagar y contratar MÁS".

