Dibu Martínez ataja penales y a la ludopatía en menores

Dibu Martínez: "Si sos menor, no podés jugar"

En este escenario se consolida el proyecto que encabeza el arquero: "Dos argentinos que se encuentran, son dos opiniones encontradas. Para uno el mate es amargo y para otros dulce. Pero si sos menor, no podés jugar. Eso no se discute" sostiene como una especie de eslogan.

Esta iniciativa forma parte de una serie de acciones que la casa de apuestas online legal, bplay, lleva a cabo para combatir el juego de apuestas para menores de 18 años en el marco del inicio de la Copa América.

1) Falta de concientización de la problemática

2) Acceso irrestricto a las app's

3) Falta de regulación y control en apuestas online

4) Gran influencia de estrategias de marketing (Éxito atado a lo economico) pic.twitter.com/8V7Q3Mn5jY — Ale Finocchiaro (@Ale_Finocchiaro) June 5, 2024

De esta manera se alerta sobre los sitios ilegales, que no están registrados en AFIP, no tributan impuestos y no cumplen con los requisitos que impone la ley. Para ingresar como usuario en una plataforma legal, el apostador tiene que brindar información que se verifica automáticamente con el RENAPER, donde se constata que la persona sea mayor de 18 años.

Además; las plataformas registradas cuentan con herramientas para evitar el uso abusivo del juego, como el límite de tiempo o la renuncia voluntaria para que el usuario no caiga en conductas dañinas. Para asegurarse de que se está ingresando en una casa de apuestas registrada hay que chequear que la terminación del dominio sea bet.ar.

