Día del orgullo: Josh Cavallo, el fútbol y la comunidad LGBTQIA+

"Hay desafíos que estoy enfrentando, caminos que son difíciles. Pero llegaré allí y trataré de abrir camino para que dentro de 10 años el próximo Josh no tenga que pasar por esto, no enfrente estos desafíos, y los niños más jóvenes no tengan que lidiar con ello.

"En el mundo del fútbol, todos dicen, ¿A quién le importa?, pero no ven los ataques, la negatividad, la influencia en países donde la comunidad LGBTQIA+ está prohibida, encarcelada, asesinada, (y) las penas de muerte que se nos imponen. Y en países donde el fútbol es enorme. Esto necesita suceder para que las personas tomen conciencia de lo que está ocurriendo".

Sobre esto le tiró un palo durísimo a la FIFA por organizar el mundial 2022 en Qatar debido al repudio que hay en ese país desde lo legal con la comunidad LGBTQIA+.

"En 2024 no es aceptable tener un torneo internacional en un país que fomenta la disciplina o que fomenta la negatividad y las sentencias contra personas LGBTQIA+. No es diferente a nuestra historia o al racismo; para nosotros es ser quienes somos y ¿no podemos estar en un país donde el fútbol es enorme, no puedes jugar para tu país en un Mundial por quién eres como persona? Esto es ridículo, ni siquiera debería ser un tema de discusión".

Cuando se le consultó si ha tenido problemas en su carrera para conseguir clubes por declararse gay dijo lo siguiente:

"Me ha impedido ir a ciertos países a jugar, oportunidades para conseguir contratos. Me ha puesto en una caja limitada. Soy consciente de eso, pero soy el primer futbolista en hacer esto y sé que hay consecuencias, pero estoy creando caminos para todos ahora y para futuras generaciones para que se encuentren a sí mismos".

Luego habló de la continuidad de su carrera y donde le gustaría continuar y crecer como jugador de fútbol y fue claro, su destino está en Europa.

"Aún soy bastante joven, tengo 24 años, y estoy esperando la oportunidad adecuada para mí. No necesariamente cualquier equipo, sino el que encaje bien conmigo, el estilo de juego correcto, el ambiente adecuado. Pero definitivamente, una mudanza al extranjero, a Europa, está en mis planes."

Por último, dejó algunos consejos para los clubes y las asociaciones de como hacer para que alguien de la comunidad se sienta incluido, al respecto dijo lo siguiente:

"Hacer que el espacio sea acogedor. Mi equipo hizo eso por mí. Me hicieron sentir que este es un hogar donde puedo ser yo mismo y no ser juzgado, y mis entrenadores hicieron esto por mí".

"Ellos crearon un espacio libre de puedes decir lo que quieras, vestirte como quieras, lucir como quieras, al final del día, si estás rindiendo en el campo de fútbol, a nadie le importa nada más. Creo que ese es un paso importante para crear un ambiente amigable donde todos se sientan seguros juntos".

