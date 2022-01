Moda y homosexualidad: Josh Cavallo se lleva los flashes

Yo he tenido que aprender a digerir mis sentimientos para encajar en el molde de un futbolista profesional. Crecer siendo gay y jugar al fútbol son dos mundos que no se habían cruzado antes. Yo he vivido mi vida asumiendo que esto era un tópico del que nunca se había hablado, dijo entre otras cosas Josh Cavallo Yo he tenido que aprender a digerir mis sentimientos para encajar en el molde de un futbolista profesional. Crecer siendo gay y jugar al fútbol son dos mundos que no se habían cruzado antes. Yo he vivido mi vida asumiendo que esto era un tópico del que nunca se había hablado, dijo entre otras cosas Josh Cavallo

Pero el que ríe último ríe mejor, ¿no es así? Josh Cavallo ha comenzado a trabajar con la marca Ralph Lauren como modelo de una nueva camiseta polo de alto rendimiento, notificó The Age.

Sin dudas, un gran paso en lo que refiere a la moda y homosexualidad, la cual tuvo como mayores exponentes a Gus Kenworthy y su "Línea Rossa 2020", Megan Rapinoe trabajó con la marca Loewe y el saltador olímpico Tom Daley, quien tiene habituales colaboraciones con Dior.

"Ser el rostro de algo que se va a lanzar en todo el mundo es bastante grande. Lo que me acercó a Ralph [Lauren] es que lucha por la diversidad, la inclusión y el respeto por los derechos humanos. Tengo la misma moral que Ralph tiene", reconoció Josh Cavallo.

image.png El futbolista Josh Cavallo fue seleccionado por Ralph Lauren para lanzar su nueva camiseta polo, 3 meses después de declararse públicamente gay. (Gentileza: The Age).

Además, Cavallo, se volvió a referir a lo sufrido en el terreno de juego por los insultos recibidos.

"Desafortunadamente, como futbolista y atleta deportivo vas a recibir odio a pesar de todo. No importa si se trata de ti o de lo que hiciste en el campo. Fue un momento emocionante para mí ver cómo reaccionaba la multitud cuando sucedía algo así. Recibí mucho apoyo y mensajes de personas que decían que el comportamiento no estaba bien y que le dijeron algo a la multitud y me defendieron. Solo estoy recibiendo un gran abrazo de todos".

El compromiso de Ralph Lauren con la inclusión y el colectivo LGTB, se puede ver en su papel como patrocinador del LGBTQI+ Glam Slam en Melbourne Park a partir del 28 de enero, contó The Age.