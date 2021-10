Josh Cavallo y el tabú de jugadores gay en el fútbol

Estrella de la Premier League

En una entrevista concedida al mismo medio inglés, un jugador de la Premier League confesó que era gay de forma anónima en pleno 2021.

"Es el 2021 y debería ser libre de decirles a todos quién soy, pero hay algunos hinchas en las gradas para los que todavía estamos en la década de los ochenta. Quiero ser abierto con la gente porque es lo que soy y estoy orgulloso. Pero la verdad es que seré crucificado ", anunció a The Sun.

Gerard Piqué y Zlatan Ibrahimovic

En el año 2010, se viralizó una foto entre los dos futbolista del FC Barcelona tomándose de la mano a la salida de un entretenimiento en el estacionamiento de la Ciudad Deportiva. Inmediatamente, miles de personas los acusaron de ser gay de manera ofensiva.

pique ibhahimov.jpg Gerard Piqué y Zlatan Ibrahimovic.

En una entrevista que brindó a la revista inglesa FourFourTwo, Piqué explicó la foto de la polémica y aseguró que se acercó a Ibrahimovic para felicitarlo por el lanzamiento de su autobiografía.

Soy una persona muy táctil, muy cariñosa. El fotógrafo sacó la foto en el momento en el que nos estábamos dando la mano. Estaba dentro del campo de entrenamiento, así que no creo que haya sido alguien del mundo del entretenimiento. La foto fue una semana antes del clásico con el Real Madrid y creo que la usaron para desestabilizarnos

Manuel Neuer, a favor de la comunidad LGBT

En 2011, el arquero alemán realizó unas recordadas declaraciones alentando a sus colegas a revelar su orientación sexual sin miedo a los prejuicios: "Los fans van a acostumbrarse rápidamente, porque lo que a ellos les importa es el rendimiento del jugador, no sus preferencias sexuales. Quien sea homosexual debería decirlo, ya que alivia", afirmó.

En varias oportunidades, Manuel Neuer fue el centro de las críticas de los sectores de la ultraderecha/neonazi alemana por usar su brazalete de capitán con los colores de la bandera de LGBT.

neuer.jpg Manuel Neuer, arquero del Bayern Munich y la Selección de Alemania.

El mito de Noir y Peratta

En el año 2011, la ciudad de Rosario se vio convulsionada por el estallido del rumor entre los jugadores de Newell's, Ricardo Tito Noir y Sebastián Peratta.

Sin ningún tipo de pruebas, se instaló un rumor de que un policía rosarino había visto a los dos jugadores de La Lepra en un auto y, supuestamente, Noir le practicó sexo oral a Peratta.

peratta.jpg Sebastián Peratta y Ricardo Noir.

Tiempo después, el delantero declaró a TN que esta historia afectó de manera negativa a su carrera deportiva: "Un día me levanté y tenía muchos mensajes de mi hermana en el celular; me dijeron que tenía un romance con Peratta, que la Policía nos había parado en un estacionamiento... no me gustó que se hayan metido conmigo", dijo.

"Mi mujer lloraba y mi mamá sufría mucho. Yo allá en Rosario la pasé mal. En un momento quise dejar el fútbol, encerrarme en un campo y que no se hable más de mí; me sentí discriminado", agregó.

Por su parte, el arquero se lo tomó con un poco más de gracia ya que es la "mejor anécdota de su carrera, por robo". En una entrevista que dio a Arroban, programa online que se emite por el sitio FWTV, relató: "Claro que escuché los rumores. Es la mejor anécdota de mi carrera, por robo".

Yo quería atajar con un buzo rosa y no me dejaron. Es graciosa. Yo por personalidad me morí de risa y es la mejor anécdota que me llevo de mi carrera. Pero no tengo ni de dónde agarrarla, quizás fue un pibe de 14 años que se quiso hacer el gracioso. Sé que surgió de la vereda de enfrente de Rosario. Era la joda obvia de todas las prácticas

El rumor de Licha López

Otro caso que ocurrió en nuestro país fue el del futbolista e ídolo de Racing, Lisandro López. El periodista Flavio Azzaro contó en su canal de YouTube que "en el año 2013 o 2014 se hablaba que Racing podía traer a Lisandro López y recuerdo que en un programa de Identidad Racinguista que yo conducía dije que Mostaza Merlo estaba en duda de traer a Licha porque él pensaba que le podía generar un problema tener en el plantel un jugador homosexual".

Inmediatamente, se crearon una millonada de rumores acerca de los "supuestos" novios de Lisandro López. Sin embargo, esto se desmintió rápidamente ya que el jugador se puso en pareja con la hija del presidente del club, Víctor Blanco.