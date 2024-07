Crisis futbolística en Brasil y bronca con la prensa por los elogios a la Argentina

“Ver a Messi llorar tras ganar un Mundial solo porque tenía que dejar a su equipo en una final es para sacarse el sombrero, por eso es una leyenda y lo aman no solo en la Argentina, sino en todo el mundo”, remarcó.

Otro periodista de Universo Online (UOL) también elogió al capitán argentino. “La foto de Messi emocionado en el banco motivó a los jugadores, corrieron y lucharon más. Ver a un tipo que ganó todo llorar como un niño motivó a sus compañeros ¡Esas cosas no motivan a la selección brasileña, nada los motiva!”, cuestionó.

CRISISFUTBOLISTICAENBRASILYBRONCADELAPRENSAPORLOSELOGIOSALAARGENTINAFOTO3.jpg Brasil padece una dura crisis futbolística tras la eliminación de la Copa América 2024 lo que derivó en el enojo de la prensa por los elogios a Argentina.

A su vez, sostuvo que “la Argentina da miedo, por muchos años va a ser un equipo favorito en todas las competencias”. “La Argentina encontró un camino y Brasil no lo hizo, encontraron la manera de jugar sin Messi, va a ser un equipo más aguerrido. Ellos aprendieron a sufrir”, cerró el periodista.

En el Canal VSR también llenaron de elogios a Lionel Messi y su historia con la camiseta albiceleste. “En 2016 renunció porque no aguantaba tanto sufrimiento, lo pensó mejor y decidió volver. En 2019, con la llegada de Scaloni, que nadie creía en su trabajo, armó una Selección competitiva en la Copa América de Brasil 2019, donde fue perjudicada por el arbitraje”, señaló el conductor.

“En la pandemia, armó un equipo eficiente y lo potenció con Messi y le dio un retiro maravilloso con la Selección con cuatro títulos, entre ellos el Mundial”, destacó el periodista. “El momento que vive Argentina es maravilloso, están aprovechando el momento. Cuando juegan bien, ganan; cuando juegan más o menos, ganan y si juegan mal, también ganan”, elogió el conductor.

La crisis futbolística de Brasil

Brasil, desde hace casi 10 años, atraviesa una dramática decadencia futbolística de la que no logra recuperarse y cada actuación ya no es ni la sombra de lo que fue. Esta crisis terminó de reafirmarse tras la eliminación de la “Canarinha” en los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024 a manos de Uruguay en la definición por penales.

Además, la crisis se volvió una constante en el pentacampeón del mundo, sobre todo después del Mundial porque está sexta en Eliminatorias y en noviembre del año pasado la Albiceleste le quitó el invicto histórico que tenía como local al ganarle por 1-0 con gol de Nicolás Otamendi. También, la “Canarinha” había caído frente a Uruguay (último encuentro de Neymar y en el que se lesionó) y Colombia, por lo que acumula tres seguidas.

A su vez, las malas noticias en la clasificación para la Copa del Mundo 2026 no solo se reducen a eso porque Venezuela le empató en Cuiabá por segunda vez en la historia. Tras Qatar 2022 también suma caídas contra Marruecos y Senegal. Aunque se quedó fuera en cuartos de final, instancia en la que cayó frente a Croacia por penales, el Mundial que ganó Argentina fue la última vez que Brasil mostró un nivel competitivo y había arrasado en las Eliminatorias con 45 puntos, seis más que la “Albiceleste”, con apenas tres empates e invicto. Pasaron dos años y la “Verdeamarelha” no convence y no enamora.

Pese a eso, Brasil tiene material para encontrar un mejor nivel que el que viene mostrando en el último año, pero antes deberá reestructurar su selección, algo similar a lo que hizo la AFA después de la eliminación de Argentina en Rusia 2018. El primer paso será definir la continuidad o no de Dorival Júnior.

La prensa brasileña, aunque los principales diarios no le dieron demasiado análisis a la situación, fue bastante crítica con el nivel del equipo, a pesar de que esta no fue su peor actuación en una Copa América porque en 2016 se había quedado afuera en la fase de grupos. “¿Es el peor equipo brasileño de los últimos años?”, se preguntó Flavio Dias en una columna que publicó en el diario Folha Vitoria, mientras que el medio Placa la catalogó de “la peor etapa de la historia de la selección brasileña”.

Después del 7-1 con Alemania en su propio Mundial en 2014, que derivó en la salida de Luiz Felipe Scolari como entrenador, Brasil se reinventó. Le llevó años con frustrantes participaciones en las dos Copas Américas siguientes, hasta que en 2019 levantó el trofeo.

