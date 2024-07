Brasil en crisis: Una brillante explicación revela el verdadero problema

Argentina arranca la Copa América 2019 en un 442 posicional y simétrico, buscando el juego exterior con bandas claras. Pierde ante Colombia, empata ante Paraguay. Podrían quedar eliminados en la 1ª fase. Entonces, Scaloni lo cambia todo".

Contra Qatar, Argentina parte en 4312, sin amplitud, sin posiciones fijas, rodeando a Messi de "ex-enganches". De Paul se convirtió por primera vez en volante. Paredes y Lo Celso fueron sus complementos ese día".

Argentina se convirtió en un equipo más. Jugó buenos partidos contra Qatar, Venezuela, Brasil, Chile. A partir de entonces esta base fue mejorando. Consiguieron un delantero más móvil que podía jugar en ambas bandas como Di María, y sumaron a los jóvenes Enzo y Julián cerca del Mundial".

"La Nuestra" argentina

"Scaloni deja claro que no se trató sólo de un cambio táctico, sino de un cambio de filosofía. Se dio cuenta de que el fútbol planeado no se ajustaba a las características de sus jugadores. Era más importante lograr que se sintieran cómodos para establecer relaciones socioafectivas".

Más que eso. Scaloni se dio cuenta de que el equipo crecía no sólo en comodidad para los jugadores, sino cuando reivindicaban una identidad, un propósito común, un sentido de que toda la sociedad argentina podía ser incluida y no sólo los jugadores: La Nuestra".

Scaloni y su comité técnico reivindican el símbolo de La Nuestra, una representación del fútbol potrero, de los pícaros, del clásico toco y me voy, un juego de asimetrías, compensaciones, basado en la virtud técnica, el “buen pie”, la rebeldía y la capacidad imaginativa".

El símbolo importa. En momentos de mayor tensión, estrés y decisiones difíciles, pesa favorablemente esta convicción de ser parte de un sentido común con tu gente, creando convicciones inquebrantables".

Lo que pasó fue algo mucho más profundo que un título, un cambio táctico, una elección acertada. Se las arreglaron para crear un puente a través del fútbol que abarcaba las "instituciones imaginarias" de Argentina. El fútbol como respuesta sociocultural".

Brasil y una crisis desde la base

image.png Neymar, el ídolo ausente

"Regresamos a Brasil. Ganar o perder la Copa América es irrelevante. La selección brasileña no tiene identidad, no tiene rostro, no tiene un proyecto común, no tiene sentido de comunidad, no tiene significado ni propósito con el país Brasil y sus historias.

No es el entrenamiento táctico, el entrenamiento a balón parado, un debate estéril sobre si un determinado jugador tiene que jugar por las bandas o entre líneas, si Danilo tiene que ser lateral derecho o izquierdo, lo que resolverá esta identidad. crisis, propósito, sentido.

Existe una rica producción académica en historia y ciencias sociales sobre la relación entre el fútbol brasileño, construido a partir de la década de 1940, y la sociedad y la cultura brasileñas. Ya he escrito varios textos recopilando estas fuentes y relacionándolas con la táctica.

En la historia de largo plazo, la crisis de la selección brasileña es también la del fútbol brasileño. La crisis está presente en todo el fútbol brasileño desde su base.

El fútbol brasileño encantó al mundo con el "buen juego" del siglo XX porque construyó su propia identidad, la comunión entre el juego y las "instituciones imaginarias". Brasil creó su propia tecnología, que involucraba estilo, tipo de técnica, táctica, cultura futbolística, etc".

Recuperar símbolos

image.png

"No renovamos esta tecnología y decidimos abandonarla. No sólo nos desperdiciamos en la selección brasileña, sino en los clubes, en los periódicos, en la prensa, entre los aficionados cada vez más ricos y privilegiados, y especialmente en la base.

En Brasil, casi todos los equipos de fútbol base, incluso los sub-9 o sub-11, ya incorporaron el estilo táctico posicional y de "dos toques", como lo llamó Lillo. Pocas excepciones, como el base del Palmeiras, valoran los métodos y la sensibilidad del fútbol callejero.

La crisis del fútbol brasileño es más amplia que la selección brasileña, sus jugadores, sus entrenadores. Es una crisis de mentalidad. Es una crisis de concepción general que viene desde la formación de los jugadores hasta el pensamiento dominante en el profesional, pasando por toda la élite que allí se desempeña.

Sin embargo, como ocurrió con Argentina, la selección puede ser un lugar privilegiado para realizar una renovación, recuperar símbolos y crear una nueva relación entre fútbol, cultura y sociedad. De momento estamos muy lejos y parece que nadie se ha dado cuenta".

