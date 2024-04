'Chino' Benítez defenestró a Marcos Rojo: "No te van a querer porque..."

image.png Muchos hinchas de Boca no olvidan la expulsión de Rojo en Brasil.

"No es ídolo ni referente de Boca"

Chino Benítez fue claro sobre el cuadro de situación que enfrenta MR6 en Boca Juniors, entendiéndose que cobra mucho dinero para jugar poco y que, cuando lo hace, bordea la expulsión.

Benítez -palabra autorizada en el club- considera: "¿Si es ídolo y referente [Marcos Rojo]? No. Yo veo imágenes que no me gustan. Te voy a nombrar a un tipo que lo amo y lo quiero: ‘Pancho’ Sá. Iba y hablaba tranquilo, no cagaba a trompadas a nadie. Manejaba todo y no iba a hablar con el técnico haciendo gestos. No se puede gesticular tanto hoy con 25 cámaras, no queda bien. A ver si se entiende la explicación".

image.png Marcos Rojo se convirtió en una especie de caudillo en Boca Juniors por su jerarquía demostrada y por ser catalogado como un líder positivo. Es el actual capitán del equipo que dirige Diego Martínez.

"Hay cosas que no me gustan de él. El hecho de tener la camiseta de Boca no significa que vos cagues a trompadas al rival. La gente no te va a querer porque pegues una patada o una plancha en la cara, es mentira eso. Jugá, tapame los agujeros, tapá la espalda, cerrame rápido. Eso es un ídolo", profundizó el ex jugador de Boca en diálogo con el ‘ SuperMitre Deportivo’.

Además, apuntó a ciertas actitudes irresponsables -según su mirada- de Rojo a la hora de dejar al equipo con uno menos: "Si un jugador siempre quedaba al borde de la expulsión le decíamos de todo en el vestuario. ¿Sos tarado, loco? ¿Estás jugando con la guita mía vos? Pero era todo en privado, no gesticulando para que la gente me vea y diga: ‘Soy idolo, mirá cómo los tengo cagando’. Eso es solo para vender diarios”.

Quien fue también DT del CABJ (2004-2005) remató y le aconsejó al DT Diego Martínez:

Marcos Rojo será titular en Boca

El próximo sábado 6/4, en la visita de Boca a Rosario para medirse ante Newell's Old Boys, el capitán xeneize será de la partida, luego de dejar atrás una molestia en su tobilla izquierdo. A continuación el probable once:

Leandro Brey; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Luca Langoni, Miguel Merentiel.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/la12tuittera/status/1776326579490103421&partner=&hide_thread=false El XI que paró #DiegoMartínez pensando en Newell's (SÁB 17hs) en Rosario:



Brey;

Advíncula, Lema, Rojo, Blanco;

Pol, Medina, Equi, Zenón;

Langoni, Merentiel.



¿OPINIONES? pic.twitter.com/B904tfXkJU — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 5, 2024

