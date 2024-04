Marcelo Gallardo es mucho más que un entrenador en Al-Ittihad

Además, aclaró que el comité no se mete en el rol del técnico: "se trata de decisiones deportivas, no de las decisiones del entrenador. No decidimos quién va a jugar o no"

Cabe aclarar, que la oficialización de la directiva del armado del Comité, fue inmediatamente después del conflicto de Gallardo con la mega estrella francesa Karim Benzema a mediados de febrero. Es decir, el respaldo fue importante.

Soares también habló de Karim: "el impacto de los seguidores de Karim Benzema en nuestro club fue impresionante.", dijo el CEO.

Gallardo al mando de Al-Ittihad

Un entrenador como Marcelo Gallardo se acostumbró a ganar y desde que llegó a Al-Ittihad en noviembre de 2023, aún no pudo lograr sumar un título a su palmarés en dicho club.

En el torneo local, se encuentra cuarto, muy lejos del puntero Al Hilal, que tiene 28 puntos más que el conjunto del Muñeco. El equipo que dirige Gallardo, es el vigente campeón pero no pareciera tener muchas posibilidades de repetir el título.

En cuanto a la Champions de Asia, quedó fuera en cuartos de final ante Al Hilal, dirgido por la "bestia negra" del entrenador argentino, Jorge Jesús. La clasificación a esta competición del 2025 está complicada ya que está a 5 puntos a falta de 8 fechas pero perdió un partido determinante ante Al Ahli en su último partido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioOle/status/1767672097554231309&partner=&hide_thread=false Flamengo 2-1 River (2019)

Al Hilal 3-1 Al Ittihad (2024)

Al Hilal 2-0 Al Ittihad (2024)

Al Ittihad 0-2 Al Hilal (2024)



Jorge Jesus , definitivamente, tiene la fórmula para ganarle a los equipos de Gallardo



Con un global de 4-0, Al Hilal eliminó de la… pic.twitter.com/DYVfXDNDR5 — Diario Olé (@DiarioOle) March 12, 2024

Una posibilidad concreta de consagrarse, será la Supercopa de Arabia Saudita. Por haber salido campeón de la LIga, enfrentará a Al-Wahda por una de las semifinales mientras que del otro lado, estarán Al Hilal y Al-Nassr (primero y segundo hoy en la Liga).

Gallardo hasta el momento estuvo 22 partidos al mando del equipo, con 12 victorias, dos empates y ocho derrotas.

--------------------------------------------------------------------

Seguí leyendo en Golazo24

Denis Law: Siete goles amargos, el diluvio, y un descenso

El día que los ingleses cambiaron a Osvaldo Ardiles por las Malvinas

Argentina sigue líder, Países Bajos e Inglaterra perdieron su puesto

El récord que alcanzó Enzo Pérez en Estudiantes (llora River)