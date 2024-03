El día que los ingleses cambiaron a Osvaldo Ardiles por las Malvinas

Esa noche el Tottenham ingles jugaba la semifinal de la FA Cup, de la cual era el campeón defensor, ante el Leicester. Los hinchas rivales le hicieron sentir toda la hostilidad ya que su país acababa de declararle la guerra a los ingleses y los diarios sensacionalistas ya sacaban tapas diciendo que Ardiles iría a la guerra a matar ingleses.

entrada partido bandera ardiles.jpg

La entrada del partido entre Tottenham y Leicester en la noche de la bandera.

Cada vez que tocó la pelota, Ardiles fue silbado por la hinchada rival, algo que nunca había vivido el jugador. Tanto fue el hostigamiento hacia el futbolista argentino, que un grupo de hinchas del Tottenham improvisaron una bandera con aerosol y un trapo blanco que decía: “Argentina can keep the Falklands, we´ll keep Ossie”, lo que sería traducido al castellano: “Argentina puedes quedarte con las Malvinas, nosotros nos quedamos con Ossie”.

image.png

Ese ejemplo sirvió para entender la fidelidad del hincha del Tottenham para con Ardiles, ni la guerra sería capaz de cortar el amor de los simpatizantes hacia el jugador argentino. Un reflejo de lo que genera el fútbol alrededor del mundo, y ese amor incondicional de los hinchas.

Luego de ese partido, Ardiles se iría a la Selección Argentina para disputar el mundial 1982 y no regresaría al club hasta 1983.

El primo del “Pitón” derribado por los ingleses

Además del hostigamiento que sufría por los medios ingleses, hubo un hecho que al “Pitón” (apodo de Osvaldo Ardiles por estas tierras) lo marco para no regresar, al punto tal de llegar a decir “No puedo jugar en un país que está en guerra con el mío”, y fue la muerte de su primo José Leónidas Ardiles en el conflicto Malvinas.

José Leónidas Ardiles, primo del “Pitón”, era 1º Teniente de la Fuerza Aérea Argentina y fue y fue derribado por un misil inglés el 5 de mayo de 1982. La pérdida de su primo lo marcó he hizo que ya no volviera después del mundial.

image.png

El amor continúa

La historia entre Ardiles y el Tottenham no finalizó por la guerra, sino que se puso en pausa, los hinchas sentían un gran amor hacia el jugador cordobés y eso era mutuo. En 1983 regresó y le dio al club su título más importante durante los años que “Ossie” estuvo en Tottenham, la Copa UEFA 83/84.

En total el jugador surgido en Instituto de Córdoba ganó 4 títulos con los “Spurs”, 2 FA Cup, 1 Community Shield, y 1 Copa de la UEFA. Además, pasó un año en el futbol de Australia para luego tener una 3º etapa por Tottenham como jugador hasta 1988. Como entrenador también dirigió a los “Spurs” en la temporada 93/94.

image.png

En 2008 Osvaldo Ardiles y Ricardo Villa fueron incluidos en el salón de la fama del Tottenham Hotspurs.

Seguí leyendo en Golazo24

Vuelve la Copa de la Liga, juegan los líderes

Manchester City-Arsenal el destacado de la Premier League

Otra estrella podría aterrizar en la liga de Messi

Jorge Almirón se reencontrará con un viejo conocido (ex Boca) en Colo Colo