Boca cierra el semestre con victoria

El primer tiempo

El primer tiempo arrancó con todo, los dos salieron a buscar el resultado, y no era para menos, ya que por la posición en la tabla en la que llegaban no le servía el empate e ninguno de los dos. Las dos delanteras tuvieron en sus pies la posibilidad de abrir el marcador, pero ya sea por no estar fino o porque los arqueros estuvieron bien, no pudieron abrir el marcador.