1912: El año en que Boca y River se beneficiaron por el "escritorio"

Este fin de semana se jugará otro superclásico entre Boca y River y no será uno más, ya que se trata del número 21º en eliminaciones directas, y esto conlleva a remover en la historia los datos y sucesos menos conocidos, no solo de enfrentamientos sino de su historia en sí. En este caso les traemos lo sucedido en 1912, el año en que uno no descendió y el otro ascendió gracias al escritorio.