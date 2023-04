Qatar 2022 es una pérdida económica para ganar poder blando

De forma sutil, se podría decir que Mundiales de fútbol no son eventos económicamente viables. La realidad, sin embargo, los sitúa más bien en el nivel de los negocios ruinosos, con un déficit estructural que edición tras edición deja pérdidas millonarias que serían inasumibles para un organismo como la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés). De forma sutil, se podría decir que Mundiales de fútbol no son eventos económicamente viables. La realidad, sin embargo, los sitúa más bien en el nivel de los negocios ruinosos, con un déficit estructural que edición tras edición deja pérdidas millonarias que serían inasumibles para un organismo como la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés).

mundiales-futbol.png.webp Historia de los Mundiales de FIFA en una infografía de El Orden Mundial.

Uruguay

Años después de la creación de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación, 1904), durante la celebración de los Juegos Olímpicos de 1928, esa FIFA, planteó la necesidad de crear un torneo propio que enfrentara a los mejores jugadores de cada país entre sí.

No faltaron candidatos para organizarlo: Italia, Hungría, Países Bajos, España, Suecia y Uruguay presentaron candidaturas. Al final, Jules Rimet, presidente de la FIFA en aquel entonces, se decantó por Uruguay, torneo que ganaron los anfitriones al vencer 4-2 a la Argentina en la final.

Participaron sólo 13 selecciones, ya que la mayoría de países europeos se negaron a viajar por la imposibilidad de asumir el alto coste del vuelo transatlántico en medio de la Gran Depresión.

Desde entonces, la Copa Mundial se ha celebrado cada 4 años, con 2 interrupciones provocadas por la 2da. Guerra Mundial, en 1942 y 1946. El torneo ya cuenta con 32 selecciones, es un evento de masas que paraliza el mundo entero.

Hasta la fecha, ya se han celebrado 21 ediciones, y ya está programado que en 2026 será en Canadá, Estados Unidos y México, como candidatura conjunta.

En cuanto a los ganadores, todos son o de Europa o de América del Sur: Brasil es el país que más veces se ha hecho con el trofeo: 5 veces.

En el lado negativo destacan los resultados de Países Bajos. Su selección ha llegado a 3 finales —1974, 1978 y 2010—, perdiendo en todas ellas.

Volviendo a 'poder blando', el caso más citado en la FIFA es el de la Argentina 1978, un operativo para lavar la imagen del gobierno de facto. Pero no es el único caso. De hecho, Qatar es otro.

ruina-mundiales-perdidas-millonarias.png.webp Falsa rentabilidad económico-financiera de un Mundial FIFA.

Money money

Álvaro Merino:

Las cifras son elocuentes: los 14 torneos que se han celebrado desde el Mundial de Inglaterra de 1966 acumulan unas pérdidas de casi US$ 17.000 millones. ¿Cómo es posible que se sigan celebrando? El reparto de los gastos: si bien la FIFA absorbe todos los beneficios entradas, derechos de emisión y publicidad, solo asume una parte de los gastos, ya que la construcción de estadios corre a cargo de organismos externos, normalmente de carácter público dada la escasa rentabilidad que suelen demostrar los recintos después del gran evento. En Brasil 2014, por ejemplo, el 90% de la inversión provino de fondos públicos. Las cifras son elocuentes: los 14 torneos que se han celebrado desde el Mundial de Inglaterra de 1966 acumulan unas pérdidas de casi US$ 17.000 millones. ¿Cómo es posible que se sigan celebrando? El reparto de los gastos: si bien la FIFA absorbe todos los beneficios entradas, derechos de emisión y publicidad, solo asume una parte de los gastos, ya que la construcción de estadios corre a cargo de organismos externos, normalmente de carácter público dada la escasa rentabilidad que suelen demostrar los recintos después del gran evento. En Brasil 2014, por ejemplo, el 90% de la inversión provino de fondos públicos.

Hasta la fecha, el único Mundial que ha arrojado beneficios es el de Rusia de 2018, pero en Catar, que ya es la 2da. edición más cara de la historia si tenemos en cuenta la inflación, los más probable es que vuelvan los números rojos.

Una actualización de un estudio que analizó la sostenibilidad de los Juegos Olímpicos en la revista científica Nature ('An Evalution of the Sustainability of the Olympic Games', Müller 2021), ubica a los años '60 como la década de partida, cuando coincide la expansión del tamaño de estos eventos, con el desarrollo de la retransmisión en directo por satélite, y de las intervenciones urbanísticas.

El estudio incluye costes e ingresos directos por la celebración del Mundial, excluyendo la construcción de infraestructuras generales transporte, alojamientos, etc. y las ganancias de la hostelería, mucho más difíciles de delimitar y cuantificar.

Las autoridades cataríes estiman que la inversión que rodea la organización del Mundial de 2022 ha requerido más de US$ 200.000 millones, aunque solo US$ 6.500 millones se han destinado a la edificación de estadios por los que la FIFA desembolsa US$ 1.696 millones a la organización.

Qatar ha aprovechado para ampliar su oferta hotelera y de ocio, remodelar toda su red de carreteras y construir una nueva vía ferroviaria, en el marco de su estrategia Catar 2030, plan de desarrollo que pretende hacer del país árabe para entonces, "una sociedad avanzada capaz de lograr un desarrollo sostenible".

Esa visibilidad o 'lavado de imagen' es una oportunidad única para una monarquía autócrata que ignora los derechos de las mujeres o las minorías sexuales pero que ambiciona ganar influencia en el plano internacional.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene 193 Estados miembros. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación tiene 211 afiliados: el fútbol ha conseguido sobrepasar fronteras de una manera en la que prácticamente ninguna otra organización internacional lo ha conseguido.



