Tristeza: El cáncer de pulmón se llevó a Paul Auster

El reconocido escritor estadounidense Paul Auster no pudo librar su batalla contra el cáncer y murió a los 77 años. Su fallecimiento generó conmoción mundial y cientos de medios de comunicación anunciaron con tristeza su partida. Según información que trascendió, Paul Auster murió tras complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por una amiga cercana, Jacki Lyden, según informó el diario The New York Times.