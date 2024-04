Murió la periodista Adela Montes: Pionera en la cobertura del espectáculo

Adela Montes, la periodista que se negó a trabajar en televisión

En 2019 Adela Montes fue entrevistada por La Nación y además de recordar gran parte de su carrera, su relación con las figuras del espectáculo y también reveló el motivo por el que no aceptó trabajar en la televisión.

"No me gusta la tele. No me gusta pedir ropa, no me arreglo, parezco una ciruja, me da vergüenza. Panelista no, hablar por hablar, de cosas que no sé, de cualquier cosa, no", dijo.

Y más tarde añadió: "Con el tiempo me di cuenta de todo lo que trabajaba: yo hacía todo. Pero era muy conformista, muy quedada, muy vergonzosa".

Por otro lado, también le preguntaron si había tenido un romance con algún artista y dijo: "No, nunca. Una vez uno, no te voy a decir quién, me acompañó y quiso subir a tomar un café. Le dije que si subía se iba a encontrar con mi mamá y con mis hermanos. Por supuesto, se fue".

