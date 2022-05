Madeleine McCann, 15 años y el crimen perfecto

Hoy, martes 03/05, se cumplen 15 años desde que se denunció la desaparición de Madeleine McCann, por entonces de 3 años de edad. Según la legislación portuguesa vigente ya no sería posible declarar a alguien como persona de interés de aquí en más. Si no se puede declarar a alguien 'persona de interés', no hay cargo penal.