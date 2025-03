Lily Collins cumple 36 años: Mucho más que la chica de 'Emily in Paris'

image.png Tras participar en "Espejito espejito" y "Cazadores de sombras", impactó con "Hasta el hueso", donde interpretó a una joven con anorexia. Su actuación generó debate y consolidó su talento en Hollywood.

La serie con la que arrasó: 'Emily in Paris'

Si bien Collins ya tenía una carrera consolidada, el papel que la catapultó al estrellato global fue el de Emily Cooper en Emily in Paris. La serie de Netflix, creada por Darren Star (Sex and the City), la convirtió en la chica it del momento. Su personaje, una joven estadounidense que se muda a París para trabajar en marketing, generó amor y odio entre los espectadores, pero fue un éxito en audiencia y la posicionó como una referencia en moda, con looks que hicieron historia en la pantalla chica.