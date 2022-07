Giulio Andreotti, Tayllerand, Página/12, Sergio Massa

El significado de su “El poder desgasta al que no lo tiene” (" Il potere logora chi non ce l'ha"), Andreotti se lo explicó personalmente a Enric Juliana, el 16/07/2006 durante una larga conversación en Roma, en el Hotel Exedra, en la plaza de la República:

Mire, yo no me refería al hecho de mandar o no mandar. No quería decir que el que no tiene un cargo está condenado a perder. Me refería a la opinión pública. A la capacidad de hablar y ser entendido por la opinión pública, a la relación con el pueblo, a la relación activa y pasiva con el pueblo. Le pondré un ejemplo. El periodista Indro Montanelli tenía en Italia más poder que muchos políticos, puesto que era un hombre que conseguía entender hacia donde iba la gente y conseguía influir en su pensamiento con sus artículos en la prensa y sus apariciones en la televisión, sin haber formado parte nunca de un Gobierno. Creo que pronuncie esa frase después de las elecciones de 1948, que estuvieron a punto de ganar los comunistas. En aquellas elecciones mucha gente en Italia acabó de entender la importancia de la opinión pública.

Andreotti sabía de qué hablaba: 7 veces presidente del gobierno y 22 veces ministro (Defensa, 8 veces; de Exteriores, 5; de Industria, 3; de Economía, 2; de Hacienda, 1; de Interior, 1; de Cultura, 1; y de Política Europea, 1. Andreotti de sí mismo: "Menos las Guerras Púnicas, me han atribuido todo".

Andreotti conocía que la opinión pública era una gran batalla. En la Argentina 2022, el FdT la ha perdido desde el inicio, porque la subestimó. Y es donde deberá hacer algo Massa si quiere no morir en el intento.

Hay una frase de Andreotti muy cercana a la Argentina 2022:

“Hay dos tipos de locos: los que se creen Napoleón y aquellos que se creen capaces de sanear la red de ferrocarriles del Estado”.

Sergio Massa es quien orienta, a través del Ministerio de Transporte de Nación y de PBA, que gestiona en ambos casos su Frente Renovador, las políticas ferroviarias nacional y bonaerense. Considerando la ironía de Andreotti, Massa es un loco. Y lo ratifica proponiéndose para ministro de Economía en medio de una crisis.

O él es su líder desesperado aferrado a su última oportunidad o se tiene mucha confianza o es un loco. Quizás un poco de todo.

¿Ministro de Economía en una Administración que ha perdido la confianza de la mayoría de los ciudadanos, aún de sus propios electores, y que destaca por su ineficiencia, carencia de creatividad y confusión de ideas?

¿Massa al rescate de un Frente de Todos tan heterogéneo que es incapaz de mantener cualquier compromiso aún cuando realmente deseara cumplirlo?

Los críticos y los probables enemigos de Massa en el FdT son muchos. Hoy lo único que quieren de él, según Horacio Verbitsky, es que renegocie el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el FdT no quiere romper pero no lo quiere cumplir: ¡...!

Massa lo sabe. Es un buen comienzo no creer lo que no es.

Es tan absurdo algún sector del FdT que le atribuye la inflación al deseo de los empresarios de ganar más participación en la distribución de la renta. Imbéciles con nombre y apellido: Pablo Manzanelli, Leandro Amoretti y Eduardo M. Basualdo.

Es cierto que la inflación provoca una mayor virulencia en la disputa por la riqueza, y esto Urgente24 lo advierte desde los albores inflacionarios con Roberto Lavagna -amigo de Massa- al frente del Palacio de Hacienda. Pero la inflación es un fenómeno monetario que luego alcanza una dimensión social, y no al revés.

Quien tampoco lo entendió es Miguel Ángel Pesce, el presidente del Banco Central. Por ese motivo es indispensable que Pesce renuncia a comandar la autoridad monetaria.

Volviendo al trío mencionado: considerar que la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) reivindica su mamotreto 'La distribución del ingreso en la etapa actual', ayuda a comprender el enfoque de su secretario general, Hugo Yasky, ante la crisis....

El Diablo Cojo

No obstante, Andreotti no fue el autor de la frase tan famosa como polémica.

En verdad, él estaba citando al 'diablo cojo', Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, personaje increíble, más allá de los honores que acumuló, y que no eran pocos: Príncipe de Benevento y del Imperio, príncipe de Talleyrand y Périgord, duque de Dino, conde de Périgord, par de Francia, duque de Talleyrand y Périgord, vicegrán elector imperial, Gran Águila de la Legión de Honor, Caballero de la Orden del Saint-Esprit, Caballero de la orden española del Toisón de Oro, Gran Comandante de la Orden de la Corona de Westfalia…

Cuando él falleció, Víctor Hugo afirmó: "Había dirigido dos revoluciones, engañado a 20 reyes, contenido el mundo entero".

talleyrand-840x1300.jpg Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord.

Hay una frase clave de Tallyerand para la Argentina presente:

La oposición es el arte de estar en contra tan hábilmente que luego se pueda estar a favor. La oposición es el arte de estar en contra tan hábilmente que luego se pueda estar a favor.

Esto es interesante a causa de los primeros pasos que dará Massa, quien conoce el interés exclusivamene utilitario referido al FMI de sus mandantes, Alberto Fernández y CFK. Él necesita de esa oposición con la que convivió en la Cámara de Diputados de la Nación.

En cuanto a Alberto Fernández, él ya es un meme.

Acerca de CFK, ella tiene por delante una cantidad apreciable de desventuras, quizás por aquella otra frase memorable de Tayllerand:

Es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran. Es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran.

Massa puede intentar elaborar algo que le fascina al FMI: los acuerdos que involucran a la oposición. Lo intentó en el Congreso durane una madrugada interminable. No pudo. Sí lo han conseguido pero en otras latitudes. Y la frase sobre la oposición del diplomático preferido de Napoleón Bonaparte podría resultar interesante para todo aquel que no se disfrace de talibán.

Entre estos, pretende obtener avales Mauricio Macri, enemigo permanente de Sergio Massa, a quien le endilgó el calificativo de 'Ventajita', que los halcones del Twitter tradujeron po r "traidor".

Acerca de este calificativo, a Massa debería interesarle una frase de Xavier Roca-Ferrer, biógrafo de Tayllerand:

Todo depende de cómo se mire. Fue una persona que iba adaptando sus ideas a unos tiempos tremendamente cambiantes. Para él, las circunstancias moldeaban las ideas. No era un idealista, sino un pragmático. Todo depende de cómo se mire. Fue una persona que iba adaptando sus ideas a unos tiempos tremendamente cambiantes. Para él, las circunstancias moldeaban las ideas. No era un idealista, sino un pragmático.

Vaya si no se necesita interpretar los tiempos en el Apocalipsis criollo que resulta la Argentina del siglo 21.

