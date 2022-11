Game Over ONU (y no hay horizonte)

Las instituciones diseñadas para asegurar el orden global claramente no están a la altura de la tarea, afirmó James Traub, columnista de Foreign Policy y miembro no residente del Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York. Su objetivo fue la ONU (Organización de Naciones Unidas) pero también podría haber mencionado el FMI (Fondo Monetario Internacional), la OMS (Organización Mundial de la Salud), la OMC (Organización Mundial de Comercio), la FAO(Food and Agriculture Organization), etc. etc.