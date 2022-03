"Enfocados en cargos y la Grieta, olvidaron a los abogados"

De paso, para Ramos la capacitación que ofrece el Colegio Público "no está a la altura de las circunstancias. Y la defensa de qué hacer con la mesa de entradas para los expedientes, es frívola".

https://twitter.com/rubenramosok/status/1508430748096806917 Desde #EADA no tenemos compromisos partidarios, por eso podemos hacerlo.



26, 27 y 28 elecciones CPACF | Votá #EADA — Ruben Ramos (@rubenramosok) March 28, 2022

La capacitación

La capacitación permanente de los letrados es una obsesión de Ramos. Lo planteó en AGAE, 4 años atrás: "A diario procuramos que los actos de gobierno alcancen el mayor grado de ética, transparencia y legalidad. También invitamos a la Nación y a las Provincias a promover la capacitación permanente de los Abogados del Estado, a tomar medidas concretas tendientes a reconocer la jerarquía del rol que cumplen, asegurar un grado de independencia técnica acorde a su función y lograr que sus derechos sean respetados y garantizados”.

De aquella experiencia siempre rescata mucho: "Durante años luché contra las viejas estructuras burocráticas hasta que logramos crear AGAE. Voy a poner esa misma fuerza para transformar el Colegio Público de Abogados de CABA de Capital Federal".

Según él, otra prioridad es la pluralidad: "El Colegio Público debe abrirse a todas las ideas porque nuestra lucha no es político partidaria ni ideológica sino profesional. Necesitamos un Colegio abierto, libre de cualquier compromiso político partidario y con independencia del poder de turno. Un Colegio Público que represente tanto a trabajadores públicos como privados, que auxilie a quienes recién arrancan o a quienes hace años esperan que el Colegio Público escuche su problemática".

Es inevitable relacionar su propuesta con algo así como una '3ra. vía', elección que no siempre es fácil en una sociedad atrapada por lo binario, el blanco o negro, la Grieta.

https://twitter.com/eada_ok/status/1504180720452857856 Queremos un Colegio Abierto, al servicio de los/as abogados y no de la política partidaria.



Nuestra experiencia nos permite afrontar este desafío con idoneidad y con el compromiso y la responsabilidad de empujar el cambio que el CPACF necesita.



https://t.co/MZuIHCIbqJ pic.twitter.com/5vddci8Zm3 — Espacio Abierto de Abogados (@eada_ok) March 16, 2022

Desafíos

Ramos ingresó hace 35 años al Estado. Él tenía 16 años y era cadete. Su experiencia fue en la Procuración del Tesoro.

La pregunta inevitable del cronista: "Entonces Ud. conoce a Horacio Rosatti" (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue procurador del Tesoro con Néstor Kirchner, antes de ministro de Justicia de la Nación propuesto por Mauricio Macri).

"Por supuesto, excelente profesional y muy buena persona", responde Ramos. "A todos los procuradores, con quienes siempre mantuvimos una relación proactiva". Él destaca que Carlos Balbín dirige la diplomatura que tienen en el ámbito de la UBA. Balbín, siempre valorado por todos, en especial por su defensa de lo correcto sin importarle las consecuencias.

Otra pregunta inevitable: Si van por la 3ra. vía, habrán recibido ofertas para adherir a algunas de las otras 2 listas....

Ofertas y presiones. Creían que no nos íbamos a presentar, que sólo amagábamos para negociar. Luego insistían en intentar convencernos de que no era nuestro momento o que lo más conveniente era asegurarnos el poder participando de lo ya conocido y en la siguiente elección nos devolvían el favor. No entienden que queremos cambiar el Colegio Público pero no para los grandes estudios sino para el abogado corriente. Ofertas y presiones. Creían que no nos íbamos a presentar, que sólo amagábamos para negociar. Luego insistían en intentar convencernos de que no era nuestro momento o que lo más conveniente era asegurarnos el poder participando de lo ya conocido y en la siguiente elección nos devolvían el favor. No entienden que queremos cambiar el Colegio Público pero no para los grandes estudios sino para el abogado corriente.

https://twitter.com/rubenramosok/status/1506689231262912514 → estas iniciativas son el resultado de la conversación con colegas, y de la necesidad de sentirnos representados por un Colegio que se ocupe de nuestros intereses y las dificultades que enfrentamos cada día en esta profesión #EstamosDeTuLado pic.twitter.com/psb8OH86Tu — Ruben Ramos (@rubenramosok) March 23, 2022

Propuestas

Por lo tanto, Rubén Ramos va a la cabeza de la lista Espacio Abierto de Abogados: "No se aguanta más la inacción del Colegio".

Su compromiso:

Convenio Colectivo para abogados/as en relación de dependencia.

Cumplimiento de la ley de honorarios en el marco de la Superintendencia de Riesgos de la Nación.

Creación del Observatorio de sentencias de CNAT y CSJN en materia laboral, con perspectiva de género.

Instituto del Derecho del Trabajo renovado (conducción a cargo de una profesional con prestigio y trayectoria).

Portal del litigante para denunciar arbitrariedades en el dictado de sentencias.

Congelamiento de matrícula y bonos por un año.

Préstamos a tasa 0% para la compra de equipamiento o primer estudio.

Bolsa de trabajo y capacitaciones para los que se inician en la profesión.

Algo más:

"Hay un montón de propuestas que nosotros tenemos en carpeta para beneficiar al abogado de la matrícula y esto tiene que ver con el abogado de Provincia de Buenos Aires. El 50% de los matriculados que tiene el Colegio Público de Capital Federal son de la provincia de Buenos Aires."

https://twitter.com/DiegoMolea/status/1506352020998877190 Hoy firmé un convenio marco de cooperación entre la @UNLZoficial y la Asociación Gremial de Abogados del Estado, representada por su Secretario General, @rubenramosok.

Coincidimos en la importancia de trabajar en la formación continua de los abogados y abogadas. pic.twitter.com/bGxRymzXmC — Diego Molea (@DiegoMolea) March 22, 2022

