Brian Nichols se juega todo en la cumbre de Joe Biden

biden.jpg El gobernador de Califoria, Gavin Newsom, saluda al presidente Joe Biden en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para asistir a la Cumbre de las Américas.

De paso, este texto vibrante de la directora de Faro Argentino, Karina Mariani:

Todo está por verse, pero la antesala de la Cumbre ofrece un panorama del abismo que hoy existe en el vínculo entre Estados Unidos y el resto de América. La agenda y temario del evento, como ya se ha visto, no propone nada más que un montón de palabras vacías para homenajear a una Agenda 2030 que en nada sirve a la región. La prensa mundial y en especial la norteamericana señala, no sin mofa, esta concatenación de idas y venidas en torno a los invitados a la cumbre ya que son indicativas de la escasa autoridad de la Administración Biden y el abierto distanciamiento de algunos países de un Estados Unidos cada vez más involucrado en la guerra en Ucrania y que busca enfrentar los avances comerciales y estratégicos de China en su “patio trasero”. Haber tenido un fuerte apoyo en América hubiera sido clave para la Administración de Biden. Pero hasta ahora el objetivo se ve lejano. Todo está por verse, pero la antesala de la Cumbre ofrece un panorama del abismo que hoy existe en el vínculo entre Estados Unidos y el resto de América. La agenda y temario del evento, como ya se ha visto, no propone nada más que un montón de palabras vacías para homenajear a una Agenda 2030 que en nada sirve a la región. La prensa mundial y en especial la norteamericana señala, no sin mofa, esta concatenación de idas y venidas en torno a los invitados a la cumbre ya que son indicativas de la escasa autoridad de la Administración Biden y el abierto distanciamiento de algunos países de un Estados Unidos cada vez más involucrado en la guerra en Ucrania y que busca enfrentar los avances comerciales y estratégicos de China en su “patio trasero”. Haber tenido un fuerte apoyo en América hubiera sido clave para la Administración de Biden. Pero hasta ahora el objetivo se ve lejano.

Una historia

Nichols nació en Providente, Rhodes Island, en 1965; y con 22 años se graduó en Ciencias por la Universidad de Tufts (Medford, Massachusetts), y a los 23 ingresó al Servicio Exterior estadounidense. Con 24 años tuvo su bautismo de fuego: oficial consular en Lima, Perú.

Con 26 años fue oficial político en la embajada en El Salvador; y con 33 años fue 1er. secretarioy consejero político adjunto en la embajada en Ciudad de México, DF.

Para entonces, Nichols era considerado un experto en seguridad nacional global, en Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en la política contra el narcotráfico en América Latina.

Con 36 años llegó a la embajada en Yakarta, Indonesia, como consejero político. Regresó a Washington DC 3 años después para dirigir la Oficina de Asuntos del Caribe en el área de Asuntos del Hemisferio Occidental, y esto sí que es curioso.

La mayoría de los 14 países del Caribe resultaron muy críticos a la convocatoria de Joe Biden.

Otra curiosidad: Nichols trabajò para restablecer la democracia en Haití. Lo que sucede en la mitad de la isla La Española no permite creer mucho en Nichols aunque no se trata solamente de su responsabilidad.

En 2007 fue subjefe de misión en la embajada en Colombia. En 2010 fue subsecretario adjunto de Asuntos de Cumplimiento de la Ley Internacional de Narcóticos. En 2011 fue ascendido a subsecretario adjunto principal para dirigir todos los programas antidrogas del Departamento de Estado en Afganistán, Pakistán y resto de Asia y Europa.

En 2014, con 49 años, por fin fue embajador: Perú. Y 4 años después fue embajador en Zimbabue. Entonces lo convocaron a WDC.

Brian-Nichols.jpg Brian Nichols.

La idea

La (tardía) preocupación estadounidense es el avance formidable de China en América Latina.

Nichols ha trabajado directamente en lo que prepara Joe Biden para cuando se suba al escenario del Teatro Microsoft, en Los Angeles (California), donde lograron congregar a 23 jefes de Estado del Hemisferio Occidental cuando inicialmente sólo habían aceptado participar 14.

La presión sobre Jair Bolsonaro fue notable: no podía aceptarse que USA convocara a una cumbre y no estuvieran ni Brasil ni México. Pero México no estará presente porque Andrés Manuel López Obrador ya había informado que si se excluía a Cuba, Nicaragua y Venezuela, no contaran con él.

Biden promete un marco económico novedoso para movilizar la inversión privada en la región, fortalecer las cadenas de suministro, abordar el cambio climático, revitalizar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fortalecer la seguridad de la salud (capacitación de 500.000 profesionales médicos en 5 años, obvia respuesta a los programas de médicos cubanos).

Para la mayoría, ver para creer. Para Nichols, un momento decisivo porque los costos de un traspié los pagará sin fisuras. Y la miel del éxito también será para él.

