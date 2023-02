Bielorrusia, Mikhail Khodorkovsky y una omisión sospechosa

En los medios occidentales es relativamente admisible pero en la prensa opositora rusa tal como Meduza es sospechoso: se ha mencionado un supuesto documento interno del Kremlin, según el cual Rusia tomará el control total de Bielorrusia en 2030. El texto se atribuye al Estado Mayor militar ruso, la inteligencia estatal FSB, la inteligencia militar GRU y la Administración Presidencial. Puede ser verdadero o falso pero la difusión fue de Dossier Center y a todos se les olvidó recordar que es un 'think tank' de Mikhail Khodorkovsky. Esto no es bueno ni malo en sí mismo pero los periodistas especializados no pueden omitirlo.