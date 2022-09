Banquero Ruben Vardanyan renunció a su ciudadanía de Rusia

Vardanyan se llama a sí mismo "un emprendedor social, inversor de impacto y filántropo de riesgo".

“En la década de 1990, había una verdadera jungla en Rusia, la Troika hizo mucho para que el capitalismo emergente en nuestro país adquiriera un 'rostro humano'”, recuerda en su sitio web.

dmitry medvedev y ruben vardanyan.jpg Dmitry Medvedev, ex presidente y ex 1er. ministro de Rusia, y Ruben Vardanyan.

El éxodo

“Tomé la decisión, al darme cuenta de los riesgos que corro, de renunciar a la ciudadanía rusa y mudarme a Artsakh como ciudadano armenio. Esta decisión fue muy difícil para mí, pero fue muy correcta”, dijo Vardanyan.

Según él, a causa de los acontecimientos de los últimos 2 años, muchos residentes de Nagorno-Karabaj se han vuelto apáticos y “sienten que están abandonados, que nadie los necesita”.

“Creo que esto es inaceptable. Creo que después de la guerra de 2020, nosotros, los armenios de todo el mundo, debemos estar junto a la gente de Artsaj”, dijo el ex banquero, recordado por el ecosistema de Troika con el banco lituano Ukio, y que incluía a trabajadores temporales de Armenia.

Según el socio del bufete de abogados letón Sorainen Janis Taukachs, la ley no prohibía crear y mantener redes extraterritoriales.

Pero la situación era bastante atípica.

Ahora Ruben Vardanyan le dijo a RBC que transferiría todos sus activos en Rusia al fondo familiar: "Daré todo a la gestión de socios y lo transferiré al fondo familiar".

En 2021, la revista Forbes estimó su fortuna 'blanca' en US$ 1.000 millones.

Él aclaró: "No soy un ángel. En Rusia tienes 3 caminos: ser revolucionario, salir del país o ser conformista. Por eso soy conformista. Pero tengo mis propias restricciones internas: no participé en subastas de préstamos por acciones, no trabajé con el crimen organizado, no soy miembro de ningún partido político. Por eso, incluso en la década de 1990, andaba sin guardaespaldas. Y estoy tratando de mantenerme a mí mismo ya mis principios."

