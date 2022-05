Adele, resiliencia al bullying de los gordofóbicos

Adele fue compañera de clase de otras cantantes, como Leona Lewis y Jessie J, y mientras estudiaba estuvo interesada, quizás por lo del físico diferente a la estética convencional, en ser 'scout de talentos' (cazatalentos). Comenzó su carrera como cantante cuando, luego de su graduación, sus canciones se hicieron exitosas en la red social MySpace, medio por el que luego fue contactada por su actual compañía discográfica en Londres.

Derrotando adversidad

Adele es la cantante que demuestra que cuando se tiene talento, solo es necesario un micrófono para hacer una presentación digna de una ovación de pie.

Adele ha sido catalogada como la nueva Ella Fitzgerald, y ha compuesto canciones desde los 15 años.

La cantante comenta que su educación en el canto, fue escuchando Etta James para la pasión, Ella Fitzgerald para las escalas, y a Roberta Flack para el dominio.

La 15 veces ganadora del premio Grammy se abrió un espacio en la industria de la música con sus melodías emocionales y profundas letras, con un show que solo necesita de su voz y de su orquesta para estremecer a la audiencia.

Adele no necesita mostrar las carnes, mucho menos, venderlas. Por cierto que eso provocó mucho debate cuando ella modificó su estética en días recientes, yendo en sentido contrario a su esencia del pasado.

En cualquier caso, ella es -al menos lo era- un talento verdadero y es también un canto de resiliencia ante el bullying – sufrido a causa de su condición de obesidad- , y un ejemplo de lucha por lograr un cuerpo sano, no uno 'vendible'.

Adele es considerada una de las voces más poderosas de la música de los últimos 10 años, y sus álbumes ganadores de premios lo confirman.

En los Grammy de 2009, todos vieron por primera vez la cara de Adele, quien esa misma noche se estrenaba cantando en una ceremonia de premiación. La cantante con su interpretación de ‘Chasing Pavements’ y con los 2 premios que ganó catapultó su carrera al éxito.

La intérprete de 'All I ask', 'Rolling in the Deep Hello', e 'Easy on me' ha hecho también de su estilo, una herramienta para empoderar sus presentaciones. Adele es ganadora de un premio Oscar y varios Brit Awards.

2009 GRAMMY Awards - Adele Wins Best New Artist

La cirugía

Los expertos en música han definido a Adele como una mezzo soprano con un rango vocal de C3 a B5.

En octubre de 2011 la cantante se vio obligada a cancelar 2 giras debido a una hemorragia en sus cuerdas vocales, y lanzó un comunicado acerca de que necesitaba un descanso para evitar un daño permanente en su voz.

En noviembre de 2011, Adele se sometió a una cirugía en Boston, Estados Unidos para eliminar un pólipo benigno de sus cuerdas vocales.

Tras la recuperación exitosa de su cirugía, Adele volvió al escenario en los premios Grammy de 2012 con una presentación en vivo, esa noche ganó 6 categorías a las que estaba nominada.

Los críticos comentaron que la voz de Adele se hizo más amplia en el rango de notas que podía alcanzar, siendo capaz de alcanzar ahora muchos más notas vocales.

Adele Rolling In The Deep Live at The BRIT Awards 2012

