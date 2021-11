Adele, su pérdida de peso y dura respuesta a críticas

En la entrevista con Oprah Winfrey, para un especial de CBS, Adele contó:

"No estoy sorprendida ni desconcertada por eso, porque mi cuerpo ha sido cosificado durante toda mi carrera. O soy muy gorda, o soy muy delgada. O soy hot o no; lo que sea".

De hecho, pese a haber sufrido por su divorcio, Adele confirmó que su autoestima siempre ha sido alta y que no desea que su cuerpo sea inspiración.

Era positiva con mi cuerpo antes, soy positiva con mi cuerpo ahora. Pero no es mi trabajo validar cómo la gente se siente con sus cuerpos. Era positiva con mi cuerpo antes, soy positiva con mi cuerpo ahora. Pero no es mi trabajo validar cómo la gente se siente con sus cuerpos.

Asimismo, aclaró que no piensa sentirse culpable por los comentarios de quienes dijeron que los había traicionado:

"Nunca admiré a alguien por su cuerpo. Nunca admiré a alguien porque tuviera el mismo estilo o pelo que yo. [...] Me siento mal que alguien se haya sentido mal por esto. Pero no es mi trabajo".

Y enfatizó:

No puedo. Estoy tratando de ordenar mi vida. No puedo agregar otra preocupación. No puedo. No puedo. Estoy tratando de ordenar mi vida. No puedo agregar otra preocupación. No puedo.

Ya en entrevista con Vogue, la cantante había aclarado que sigue siendo la misma Adele antes y después:

"Entiendo por qué los impacta. Entiendo por qué algunas mujeres se sienten especialmente heridas. Visualmente, representaba a muchas mujeres. Pero sigo siendo la misma persona. Las conversaciones más brutales eran las que otra mujeres hacían sobre mi cuerpo. Me sentí muy **** decepcionada con eso. Eso lastimó mis sentimientos".

¿Dieta? ¿Qué hizo Adele para adelgazar tanto?

Lejos de lo que muchos han especulado, Adele desmintió las informaciones de que que hizo una dieta milagrosa para su increíble pérdida de peso.

Como ya habíamos informado en Urgente 24, la cantante indicó que el ejercicio físico le ayudó a adelgazar notablemente.

En Vogue confesó el motivo de su pérdida de peso y cómo lo hizo:

Fue por mi ansiedad. Haciendo ejercicio, me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicar mi tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día. Fue por mi ansiedad. Haciendo ejercicio, me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicar mi tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día.

Adele cuenta que hace pesas por la mañana, caminata o boxeo por la tarde y cardio por la noche.

Y aunque, algunos siguen afirmando que Adele hizo la dieta Sirtfood, la cantante ha declarado:

No he hecho ninguna dieta. Nada de ayunos intermitentes. Nada ... Si acaso, como más de lo que solía hacer porque hago mucho ejercicio. No he hecho ninguna dieta. Nada de ayunos intermitentes. Nada ... Si acaso, como más de lo que solía hacer porque hago mucho ejercicio.