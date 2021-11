Adele eliminó esto de su dieta para adelgazar

Dieta: ¿El alcohol engorda?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el alcohol puede causar aumento de peso en un par de maneras.

Lo primero es que, el alcohol tiene un alto contenido calórico, de hecho algunas bebidas pueden contener la misma cantidad de calorías que una comida (pero sin nutrientes)

Y segundo, el alcohol puede hacer que usted tome malas decisiones en su dieta cuando bebe.

Calorías: ¿Cuáles bebidas alcohólicas engordan más?

Respecto a las calorías que proporcionan las bebidas alcohólicas a nuestro cuerpo, acá tenemos unos datos muy útiles de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos:

Cerveza regular, aproximadamente 150 calorías por un vaso de 12 onzas (355 ml)

Cerveza light, aproximadamente 100 calorías por un vaso de 12 onzas (355 ml)

Vino, aproximadamente 100 calorías por una copa de 5 onzas (145 ml)

Alcohol destilado (ginebra, ron, vodka, whiskey), aproximadamente 100 calorías por una porción de 1.5 onzas (45 ml)

Martini (extra seco), aproximadamente 140 calorías por una copa de 2.25 onzas (65 ml)

Piña colada, aproximadamente 500 calorías en un vaso de 7 onzas (205 ml)

Beber alcohol no sólo entorpece la dieta, también es un factor de riesgo de alta presión arterial, enfermedad cardiaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado, problemas digestivos, cáncer de mama, problemas de salud mental, entre otros.

El truco de Adele para adelgazar

Además de dejar de beber alcohol (algo que ya vimos que es importante a la hora de perder peso), Adele se convirtió en adicta al ejercicio. Casi podríamos decir que dejó una adicción por otra, aunque ésta última sea sumamente sana.

Como ya habíamos informado en Urgente 24, la cantante indicó que el ejercicio le ayudó a perder peso notablemente. En Vogue confesó:

Fue por mi ansiedad. Haciendo ejercicio, me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicar mi tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día.

Adele cuenta que hace pesas por la mañana, caminata o boxeo por la tarde y cardio por la noche, y hasta le hizo una broma a Oprah con lo de las pesas: "Tengo un gancho izquierdo que podría matarte".

La conversación de Adele con Oprah Winfrey se extendió por dos horas. Adele: One Night Only fue transmitido por la CBS.