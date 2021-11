Adele, un trastorno mental y la verdad sobre su peso

Para la cantante, el matrimonio era cosa seria, aunque su divorcio la hizo sentir avergonzada.

"Me tomo el matrimonio muy en serio y parecía que no estaba haciendo eso (...) Estaba avergonzada porque sucedió tan rápido (el divorcio)", confesó.

Su salud mental: La revelación a Oprah Winfrey

La entrevista con Oprah Winfrey fue más reveladora. Adele confesó qué trastorno mental la había llevado al gimnasio tras su divorcio:

La cantante aseguró que comenzó a sufrir "terribles ataques de ansiedad".

Me paralizaron por completo y me confundieron mucho, pues ya no tenía ningún control sobre mi cuerpo.

Su salud mental estaba en juego. "Me senté ahí en mis emociones y me mantuve ocupada. Cada vez que surgía el sentimiento, me distraía o llamaba a un amigo. Cada vez que notaba cómo me sentía, simplemente me sentaba con eso", dijo.

Y agregó: "Cuando pasé por mi divorcio hace unos años, dejé de beber. Pero no justo al principio. Fue cuando me di cuenta de que tenía que trabajar tan duro conmigo mismo. Empecé a entrenar mucho".

¿Dieta? ¿Cómo hizo Adele para adelgazar?

Lejos de lo que muchos creen, la cantante desmintió las informaciones de que que hizo una dieta milagrosa para su increíble pérdida de peso: En 2 años, Adele logró adelgazar 45 kilos.

Es más, ahora como más que antes, pues hago bastante ejercicio.

Justamente, ese el truco de Adele para perder peso: Hacer ejercicio físico todos los días, casi como una adicción.

Ya lo había dicho en entrevista a Vogue:

Fue por mi ansiedad. Haciendo ejercicio, me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicar mi tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día.

Y lo reafirmó en la entrevista con Oprah:

Ir al gimnasio me ayudó a mantenerme a raya.

Adele cuenta que hace pesas por la mañana, caminata o boxeo por la tarde y cardio por la noche. "Tengo un gancho izquierdo que podría matarte", dijo entre risas.

La entrevista de Oprah Winfrey con Adele fue transmitida el domingo por la noche, poco antes del lanzamiento del nuevo álbum de la estrella fijado para el 19 de noviembre.