2021: Adele y otros famosos que revelaron su problema mental

Adele

La cantante aseguró en la entrevista con Oprah Winfrey, en noviembre de 2021, que comenzó a sufrir "terribles ataques de ansiedad".

Me paralizaron por completo y me confundieron mucho, pues ya no tenía ningún control sobre mi cuerpo.

Su salud mental estaba en juego. "Me senté ahí en mis emociones y me mantuve ocupada. Cada vez que surgía el sentimiento, me distraía o llamaba a un amigo. Cada vez que notaba cómo me sentía, simplemente me sentaba con eso", dijo Adele.

Adele a Oprah: Mi cuerpo ha sido cosificado durante toda mi carrera

Simone Biles

Se esperaba que la gimnasta Simone Biles ganara más oros en Tokio 2020 (celebrado en 2021), sin embargo se retiró de las cinco finales, diciendo que tenía que concentrarse en su salud mental.

Creo que fue solo el factor de estrés. Se acumuló con el tiempo, y mi cuerpo y mi mente simplemente dijeron que no. Pero ni siquiera yo sabía que estaba pasando por eso hasta que simplemente sucedió.

Y siguió: "Sé que la mayor parte del tiempo tienes miedo de sentirte tonto. Pero, como he aprendido a lo largo de los años, está bien pedir ayuda".

Bella Hadid

En noviembre de 2021, la modelo estadounidense compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en donde se le ve llorando, como una invitación a quienes sufren alguna enfermedad mental para que lo acepten y luchen.

“He tenido suficientes crisis y agotamiento para saber esto: si te esfuerzas lo suficiente en ti mismo, pasas tiempo a solas para comprender tus traumas, detonantes, alegrías y rutina, siempre podrás comprender o aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo. Que es todo lo que puedes pedirte a ti mismo”.

La hermana de Gigi Hadid indicó que las fotos se debían a que esa es su realidad, pues ella “todas las noches”, se ve así, llorando debido a sus enfermedades mentales.

Naomi Osaka

La estrella del tenis japonés Naomi Osaka escribió un ensayo en primera persona sobre la salud mental en la revista Time:

"Siempre trato de empujarme a mí misma para hablar de lo que creo que es correcto, pero eso a menudo tiene como costo una gran ansiedad.

Recordemos que, la cuatro veces campeona de Grand Slam, se retiró del Abierto de Francia en mayo de 2021, citando razones de salud mental. Reveló que había "sufrido largos ataques de depresión".

Príncipe Harry

Con Oprah Winfrey, el príncipe Harry confesó en mayo de 2021 que su calvario personal comenzó tras la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997.

No estaba en un ambiente en el que se me alentara a hablar de mis emociones, que fueron aplastadas.

Y agregó: "Si la gente me preguntaba cómo estaba, siempre respondía que bien. Nunca feliz. Nunca triste, simplemente bien. Bien fue la respuesta fácil. Pero tenía muchos problemas mentales, de ansiedad".

Príncipe Harry: “De los 28 a los 32 años fue una época de pesadilla en mi vida” | ¡HOLA! TV

Camila Cabello

La cantante de 'Havana' y 'Don't Go Yet' es una de las famosas que abandonaron las redes sociales temporalmente por su salud mental.

En noviembre de 2021, Camila Cabello puso fin a su relación junto a Shawn Mendes y, posteriormente, aseguró que la ansiedad fue uno de los detonantes de su ruptura.

En una entrevista en Wall Street Journal Magazine en 2020, la cantante dijo que padece trastorno compulsivo obsesivo a consecuencia de una fuerte ansiedad.

La ansiedad y yo somos buenas amigas. La escucho, porque sé que solo está tratando de mantenerme a salvo, pero no le presto demasiada atención. Y no le dejo tomar ninguna decisión por mí.

Kendall Jenner

La modelo reveló, en mayo de 2021, sus problemas de ansiedad en un vídeo publicado en Vogue USA donde mantiene una conversación con la famosa psicóloga, Ramani Durvasula.

Recuerdo que era muy pequeña, diría que con 8 o 9 años, cuando empecé a tener problemas para respirar y tener que contárselo a mi madre.

Y confesó:

“He tenido momentos en los que he llegado a sentir que necesitaba que me ingresaran de urgencia en el hospital porque pensaba que mi corazón estaba fallando. Momentos en los que no podía respirar. Sí, a veces creo que me estoy muriendo”.

Kendall Jenner habla sobre cómo ayudar a quien padece ansiedad | Mente Abierta | Vogue México

Camilo

El cantante Camilo dijo en 'El Hormiguero 3.0' que va al psicólogo "cada dos semanas o tres" y aseguró que es un aspecto fundamental en su vida para sentirse bien y descargar ciertos problemas o tensión con un especialista en la materia.

"Me parece una sorpresa que al decir ahora vengo, tengo cita con mi psicóloga, la gente inmediatamente me pregunta ¿Camilo, estás bien? ¿Qué te pasa? Lo relacionan de una vez que te derrumbas. Pero yo creo que la salud mental es algo fundamental en la vida. Yo necesito revisar un poco mis hábitos o revisar las cosas que voy sintiendo".

En marzo de 2021, su esposa Evaluna Montaner confesó que el artista es "un poco narcoléptico". La narcolepsia es un trastorno crónico del sueño, una enfermedad mental que incrementa los niveles de somnolencia.