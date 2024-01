Ya son embargables activos del Estado por juicio YPF

El presidente Javier Milei tiene un buen argumento ahora para cuestionar al gobernador Axel Kicillof, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios en el pasado reciente argentino. Pero también al estudio jurídico que litiga por el Estado argentino en USA: Cleary Gottlieb. El juicio perdido por la expropiación de YPF no fue resuelto en forma amigable y hay un fallo que autoriza el embargo de activos del Estado argentino en USA y otros países: ¿Podrá seguir volando Aerolíneas Argentinas?