YPF: Demandantes rechazan postergar la ejecución del deudor

CASO YPF - DEMANDANTES: "ESTA CORTE YA HA DECIDIDO QUE ARGENTINA NO TIENE DERECHO A SUSPENDER LOS EMBARGOS HASTA QUE LA CORTE DE APELACIONES SE EXPIDA"



PLAINTIFFS - YPF CASE: "THE COURT ALREADY HAS DECIDED THAT THE REPUBLIC IS NOT ENTITLED TO A STAY PENDING APPEAL".