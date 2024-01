Colectivos, con otro paro en el AMBA y más golpes al Turismo

En tanto, en el interior de la provincia, en la localidad de Mar del Plata, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos también por tiempo indeterminado, lo que significa, como es el caso de Bariloche, una gran complicación también para los turistas que viajaron a la ciudad balnearia para pasar la temporada En tanto, en el interior de la provincia, en la localidad de Mar del Plata, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos también por tiempo indeterminado, lo que significa, como es el caso de Bariloche, una gran complicación también para los turistas que viajaron a la ciudad balnearia para pasar la temporada

El reclamo empezó a regir a partir de las 18:00 del lunes por la falta de pago de haberes de diciembre, y dejará sin servicio a miles de turistas y locales durante plena temporada veraniega.

image.png

Aunque esta tarde informaron que habría un paro, el viernes ya habían amenazado con tomar la misma medida luego de verificar que los empresarios no habían hecho el depósito de los salarios correspondientes. Este lunes, al ver que la situación se había ratificado, decidieron llevar adelante la medida de fuerza por tiempo indefinido.

Desde la UTA Mar del Plata manifestaron que la situación actual de los trabajadores es preocupante.

"Lamentamos tener que tomar medidas de este tipo, ya que hasta último momento colaboramos y esperamos a que se nos cumpla con el pago de nuestro salario", indicaron desde el gremio que conduce Maximiliano Escriba.

El comunicado oficial detalla la difícil situación de los trabajadores y solicitan que "quienes tengan la responsabilidad hagan lo que corresponda".

"El salario para los trabajadores es la única fuente de sustento familiar para afrontar nuestras obligaciones, con el agravante de una economía que nos golpea fuertemente con continuos aumentos", agregaron.

Por su parte, según el sitio '0223', desde la Cámara Marplatense de Empresas Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) acusaron un "fuerte ahogo financiero" por el retraso de subsidios que suman $1.000 millones por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación y la no percepción del Subsidio Provincial acusando "silencio" por parte de los funcionarios de la cartera bonaerense que conduce Jorge D'Onofrio.

Bariloche acumula 4 días sin colectivos

Más al sur, el intendente de Bariloche, Walter Cortés confirmó, en 'Radio Seis', el traspaso del dinero para cubrir la deuda que mantiene la Provincia de los fondos nacionales, lo que quedó plasmado en la resolución 13/2023. Y reiteró que volverán a negociar el contrato con la empresa 'Mi Bus' porque "algo está fallando".

Pero desde UTA afirmaron que todavía no recibieron novedades desde la empresa por lo que sigue la medida de fuerza...

La definición que tomó la UTA, de continuar con la medida de fuerza que comenzó el sábado, aceleró las gestiones para que el Municipio le transfiriera más de $62 millones para poder completar el pago de salarios.

Ni siquiera la conciliación obligatoria dictaminada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro había logrado destrabar el conflicto. Aquella orden indicaba que se levantaría el paro este lunes para llegar a una reunión el día jueves y lograr un acuerdo. Sin embargo desde la UTA rechazaron esa posibilidad argumentando que los choferes solo aceptarían volver a los colectivos en caso de concretarse el pago total de los salarios de diciembre.

image.png

"Todos se tiran la pelota", afirmó Cortés sobre la responsabilidad de cada una de las partes en medio de una situación crítica que arrastra el transporte público en esa localidad desde hace bastante tiempo. Explicó que esta misma tarde se transfirió el dinero con la intención de que en algunas horas vuelvan a circular los colectivos.

El Intendente confió que mantuvo contactos con uno de los dueños de Mi Bus "porque esto no puede seguir así". Es que, según analizó, la empresa recibe fondos nacionales y municipales en combustibles pero no logra siquiera estar al día con sus trabajadores. "Algo está fallando", insistió para luego volver a mencionar su idea de renegociar el contrato de concesión o incluso darlo de baja "porque la gente no puede estar sin transporte".

Pero cierto es, según afirma el sitio 'Bariloche2000', que los cambios en las cláusulas del vínculo entre la empresa y el Municipio podrían facilitar la puesta en marcha de algunas ideas que ya había anunciado el intendente que llegó con muy pocos votos desde el ámbito sindical. Este es el caso de la figura del "taxi colectivo" o los servicios "punto a punto" para ofrecer otras alternativas. Es por eso que aseguró que invitó al titular de 'Mi Bus' a reformular el contrato y le habría dicho "si a usted no le sirve, váyase".

Entretanto el secretario de Transporte de la Provincia de Río Negro, Juan Ignacio Ciancaglini, explicó que el gobierno espera una convocatoria del Estado nacional para conocer de qué manera continuarán los aportes al servicio. Dijo que la actividad viene de "un par de años difíciles", y que recién lograron recibir los fondos de octubre por lo que todavía quedarán por cobrar noviembre y diciembre.

Aún así el funcionario se mostró ansioso en poder conocer con qué dinero contará Río Negro para el transporte público de cada ciudad y cuál será la contraprestación de la provincia.

