DNU menguado y Ley Ómnibus renegociada con Pichetto y amigos

Dicen que Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó se reunieron con Martín Menem y le explicaron que no hay posibilidad alguna de que la Ley Ómnibus sea votada sin modificaciones. También le ofrecieron una hoja de ruta sobre aquello que podría funcionar y lo que no prosperará. Por ese motivo Menem dijo que ha recibido sugerencias con “muchísimo valor de los distintos espacios que quieren acompañar el cambio y han tomado nota que estamos ante la peor crisis de los últimos 100 años. Me dicen: ‘Lo que están planteado está bien, pero yo lo haría de esta manera’. Listo, tomado, recibido”.