Worldcoin en la mira: LA AAIP investiga el manejo de datos

image.png

Desde mediados de 2022, Worldcoin ha estado presente en el país, recopilando información de individuos interesados en participar en su proceso y obtener criptomonedas como recompensa. Han establecido puntos de operación en diferentes lugares, como Buenos Aires (tanto en la Provincia como en la Ciudad), Córdoba, Rosario, Mendoza y Río Negro. En cada uno de estos puntos, se observaron largas filas de personas dispuestas a someterse al escaneo de iris, lo que ha resultado en la acumulación de una cantidad significativa de datos.

Es importante resaltar que esta recopilación de información ya estaba en marcha cuando surgió la advertencia. El Gobierno ha iniciado una acción de investigación en esta etapa posterior, lo que sugiere que la intervención estatal llega después de que Worldcoin ya haya recopilado una cantidad sustancial de datos sin la autorización oficial. Es importante resaltar que esta recopilación de información ya estaba en marcha cuando surgió la advertencia. El Gobierno ha iniciado una acción de investigación en esta etapa posterior, lo que sugiere que la intervención estatal llega después de que Worldcoin ya haya recopilado una cantidad sustancial de datos sin la autorización oficial.

“Se analizará minuciosamente los procesos y prácticas en relación con la recopilación, almacenamiento y uso de datos personales, para identificar posibles afectaciones a los derechos reconocidos por la Ley 25.326. Además, se tomarán las medidas pertinentes para abordar cualquier problema identificado y garantizar que la empresa cumpla con los estándares de seguridad y privacidad”.

El comunicado oficial

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), autoridad de Aplicación de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, informa que está llevando adelante una investigación sobre el tratamiento de datos personales que realiza la Fundación Worldcoin en Argentina, con el objetivo de verificar las medidas de seguridad adoptadas en el marco de la protección de la privacidad de las y los usuarios de la aplicación digital.

La investigación analizará minuciosamente los procesos y prácticas en relación con la recopilación, almacenamiento y uso de datos personales, para identificar posibles afectaciones a los derechos reconocidos por la Ley 25.326. Además, se tomarán las medidas pertinentes para abordar cualquier problema identificado y garantizar que la empresa cumpla con los estándares de seguridad y privacidad.

El caso alcanzó notoriedad pública en las últimas semanas a causa del procedimiento de escaneo del rostro e iris de numerosas personas a cambio de una compensación económica en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Río Negro.

Siguiendo lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales, es obligación de los responsables de tratamiento de datos contar con sus bases registradas en la AAIP, proporcionar información sobre su política de tratamiento, indicar para qué requieren datos sensibles y cuál es el tiempo de conservación de los mismos, así como también detallar las medidas de seguridad y confidencialidad que se aplican para resguardar la información personal.

Por su parte las y los ciudadanos tienen derecho, toda vez que se otorguen datos personales, a contar con información clara y accesible en relación a la cesión, uso y finalidad con la que se recolectan y tratan los datos, especialmente en lo que respecta a los datos sensibles, como es el caso de los biométricos. La AAIP cuenta con canales habilitados para realizar denuncias ante vulneraciones de los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos personales.

Casos como éste visibilizan la necesidad de fortalecer el marco legal vigente en materia de Protección de Datos Personales, tal como ha sido planteado en reiteradas oportunidades y en diversos foros, nacionales e internacionales, por la AAIP. La Argentina cuenta con una regulación que ha cumplido más de 20 años desde su sanción y requiere ser actualizada para enfrentar eficazmente los desafíos en materia de privacidad que plantean las transformaciones tecnológicas recientes.

Esta realidad es la que motiva la necesidad de impulsar el Proyecto de Ley elaborado por la Agencia y remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, en el mes de junio, al Congreso de la Nación; y que fuera presentado por la titular de la AAIP, Beatriz Anchorena, el pasado martes en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

La AAIP despliega acciones investigativas en casos como este y apela, desde sus distintas acciones, a la responsabilidad de quienes realizan el tratamiento de datos así como también a la conciencia de las y los ciudadanos sobre sus derechos, sensibilizando acerca de la importancia de resguardar la privacidad de los datos personales en la era digital.

Aunque se desconoce el número exacto de argentinos que posaron sus ojos en el “Orb”, se cree que a nivel mundial más de 2 millones de personas brindaron sus datos biométricos. WorldCoin ha visitado más de 35 países hasta el momento, recopilando datos biométricos de manera masiva.

image.png

Otro problema del que no muchos usuarios están al tanto, es que no se trata únicamente del escaneo del iris (que es lo único que informan), sino también, toman huellas dactilares y escanean el rostro completo. Es decir que al fin y al cabo, se trata de una transacción que involucra la venta implícita de datos biométricos por dinero que no se sabe si se termina cobrando o no. Hasta el momento no han aparecido testigos que puedan confirmar el recibo del pago.

Lo llamativo de la propuesta no radica en que las personas puedan confirmar que son personas únicas, sino en que se ofrecen tokens criptográficos “gratuitos” a las personas que deseen escanear y registrar la información de sus ojos.

Más contenido en Urgente24

A días de las PASO, la inseguridad se reinstala y enrarece el clima en PBA

Por el crimen de Morena, Massa también suspendió el cierre de campaña

La diputada Natalia Zaracho, apuntada por defender al motochorro, rompió el silencio

Larreta y Bullrich también suspenden sus cierres de campaña