WorldCoin: ¿Legal o estafa? El vacío legal detrás de este negocio

¿Qué onda eso de que te escaneen la retina por criptomonedas? ¿Y la ley de datos personales? Salió en varias noticias — Derecho enZapatillas (@dzapatillas) August 7, 2023

Otro problema del que no muchos usuarios están al tanto, es que no se trata únicamente del escaneo del iris (que es lo único que informan), sino también, toman huellas dactilares y escanean el rostro completo. Es decir que al fin y al cabo, se trata de una transacción que involucra la venta implícita de datos biométricos por dinero que no se sabe si se termina cobrando o no. Hasta el momento no han aparecido testigos que puedan confirmar el recibo del pago.