Vuelve un clásico: El fantasma del default (ahora con FMI)

Los empresarios pudieron comprobar que el Gobierno no tiene una hoja de ruta y que se está licuando todo con altísima inflación y un alto costo social. Pero lo que más está molestando es que la Casa Rosada no termina de acercarse a un acuerdo con el FMI y que el FMI no controle con firmeza las políticas económicas a través del artículo IV, que fue una condición sine qua non para llegar al acuerdo con los fondos.