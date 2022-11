US$ 90 millones para construir planta procesadora de maní 

Para fondear el proyecto, MSU Agro emitió la semana pasada Obligaciones Negociables por un valor nominal total de US$ 90.777.529. Los instrumentos emitidos fueron la Serie XI por un monto total de US$ 30.000.000 con vencimiento a los 48 meses y la Serie XII por un monto total de US$ 60.777.529 con vencimiento a los 120 meses.