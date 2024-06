Una ficción la baja del riesgo país: Argentina complicada

Muchos dicen que el llamado 'mercado' no ve lo que no quiere ver. Hay ajustes tarifarios pendientes, es imparable una modificación del ajuste previsional, la 'licuadora' del Fisco es difícil de sostener, no hay acumulación de reservas suficientes en el BCRA, hay riesgo de atraso cambiario pese a la megadevaluación conque Javier Milei estrenó su mandato presidencial, etc. etc.