Tras encuestas, Wall Street entra en pánico por Trump

Glenn Youngkin, gobernador de Virginia.

Brian Kemp, gobernador de Georgia.

Sería bienvenido tener a alguien en la carrera que no estuviera tratando de superar a Maga Trump en temas económicos, un candidato al estilo de Reagan que pueda hablar sobre políticas de libre mercado y elogios, no demonios, a las grandes empresas

Dijo Brian Darling, ex asistente del senador Rand Paul y ejecutivo de la conservadora Heritage Foundation.

Al respecto, Thomas Peterffy, fundador de Interactive Brokers, comentó que suspendería las donaciones a DeSantis y transferirá US$ 1 millón a la operación política de Youngkin. Mientras que, otros importantes donantes republicanos, como Stephen Schwarzman, CEO de Blackstone, han tenido reuniones con DeSantis, pero aún no han comprometido su apoyo hacia él.

Aunque DeSantis ha enfrentado obstáculos, las encuestas optimistas sobre Trump sirven como un recordatorio de la solidez de su base de seguidores, incluso en medio de problemas legales, incluyendo una demanda civil por agresión sexual que resultó en una sentencia de US$ 5 millones en su contra. Además, está demostrando un vigor insurgente que algunos consultores creen que le faltó en su fallida campaña de reelección.

Que Trump este por encima de las encuestas no termina de convencer a los grandes inversores

