USA pirómana: Fake de WSJ, Ucrania refuta y China se fortalece

image.png USA dijo que China a través de Li Hui expresó a Kiev, Varsovia, Berlín, París, Bruselas y Moscú que Ucrania ceda los territorios ocupados por Rusia.

Asimismo aseguraba que los diplomáticos europeos transmitieron 3 mensajes clave durante sus reuniones con Li: “China debe continuar presionando a Rusia para que no use armas nucleares, que no suministre ayuda militar a Rusia y que condene la agresión de Moscú. También le pidieron a Li el respaldo chino a los esfuerzos internacionales para asegurar la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia , la instalación más grande de este tipo en Europa, que está ocupada por Rusia”.

USA, que defiende un acuerdo de paz a través de sanciones contra Rusia, es acusada por China de padecer una especie de piromanía. "Los hechos han demostrado que alimentar ciegamente el fuego solo puede intensificar el conflicto y causar más daño a las personas.", afirmó The Global Times.

La semana pasada los mismos compatriotas se lo han advertido. Tal como contó Urgente24, en una carta conjunta, en un espacio comprado como solicitada en la sección Opinión de The New York Times, 14 expertos en seguridad nacional de USA argumentaron que para lograr la paz, Occidente debe dejar de apoyar a Ucrania y buscar la diplomacia.

Ucrania desmiente

La nota de WSJ se hubiera perdido en la profusa y caótica web, si no fuera por el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba que negó el artículo del diario estadounidense.

Una día posterior a la publicación de WSJ, según The Global Times, el funcionario ucraniano lo negó argumentando que contactó de inmediato a sus colegas en las capitales europeas visitadas por Li y que ninguno de ellos había confirmado que se llevaron a cabo las negociaciones deslizadas por USA.

"Los insto a mantener la mente fría y el sentido común, no se dejen engañar y reaccionen emocionalmente a cada publicación", expresó Kuleba en un informe con el medio de comunicación ucraniano The New Voice of Ukraine.

image.png El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba desmintió a USA.

Desde China, sostuvieron que estas afirmaciones de WSJ eran infundadas e infantiles y que respondían indudablemente a Washington. De hecho, autoridades asiáticas dijeron que es otro ejemplo de "desinformación típica y parte de una campaña de difamación lanzada por USA contra China en medio de la crisis de Ucrania"

Zelensky se endurece

En medio de los ataques rusos a Kiev, Volodymyr Zelensky extremó su posición acerca del rol de China como mediador y defendió la iniciativa de paz ucraniana.

Cande destacar que China siempre mantuvo su postura de “resolución pacífica del conflicto” que implica un llamamiento a la desescalada y eventual alto el fuego en Ucrania. En él defiende “el respeto a la integridad territorial de los países", “las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes" también el apoyo al “intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania” y el cese de “ataques a instalaciones civiles”, entre otros.

El problema es que Europa alineada con Washington cree que es imposible lograr la paz sin la retirada de las tropas rusas y menos, si en el plan de paz, China no condena a Rusia por la agresión.

Ante la polémica, Zelenzky manifestó:

" China no apoya directamente la posición de Ucrania. En cuanto a la iniciativa de paz de China, estamos agradecidos con otros países por sus esfuerzos, pero enfatizamos que nuestra fórmula para la paz, nuestra iniciativa, sigue siendo la principal para nosotros", expresó este martes (30/05/23) el envalentonado presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tras el anuncio de auxilio militar de varios países occidentales.

image.png Volodymyr Zelensky se endureció y rechazó plan de paz de China.

Interesante el cambio de su postura ante China, un mes y días después de mantener un histórico y extendido diálogo en su par chino Xi Jinping sobre la invasión rusa a Ucrania, según informó Xinhua, donde se habían comprometido a impulsar las relaciones bilaterales y había dejado trascender una posición flexible.

Merece ser destacada la declaración reciente de Fu Cong, embajador de la Misión de China ante la UE, durante una entrevista reciente con la revista británica New Statesman donde recivindicó el plan de paz de neutralidad chino: "Creo que en esta etapa, en realidad, una simple condena no resuelve el problema. Puede reducir su espacio para la diplomacia".

"Si todos los países se ponen del lado de un país, ¿quién se presentará como mediador para la paz?".

Sin embargo, más allá del “respeto a la integridad territorial de los países" pregonada por China será muy difícil establecer, como en todo armisticio bélico una acuerdo entre Rusia y Ucrania si ambas aseguran a la vez que el territorio en disputa les pertenece.

