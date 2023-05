Agustín Rossi confirmó, 'Wado' De Pedro casi... y Scioli

AGUSTÍN ROSSI LANZÓ SU PRECANDIDATURA: "Quiero ser presidente" - Telefe Noticias

Agustín Rossi

Rossi, jefe de Gabinete de Ministros, lanzó su precandidatura presidencial a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que prometió resolver los problemas de "inflación, inseguridad e incertidumbre".

“Quiero ser Presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos”, afirmó Rossi.

Pareciera que Rossi no asume ser el Jefe de Gabinete de Ministros del actual Gobierno que avanza hacia un 9% mensual de inflación.

“El desafío es el de siempre, es el que históricamente ha tenido la Argentina desde hace muchísimos años Ese crecimiento del que estamos hablando ¿va a quedar en manos de unos pocos o va a poder ser disfrutado por el conjunto de los argentinos?".

En su discurso, que se extendió a lo largo de casi 6 minutos, Rossi hizo un repaso por la actual situación del país y de lo que podría pasar el próximo año.

“Nosotros pensábamos que rápidamente íbamos a volver a aquellos años felices que tuvimos en los gobiernos de Néstor y Cristina”, explicó Rossi.

Pese a reconocer las dificultades que sintetizó en "las tres I", refiriendo a la "inflación, la inseguridad y la incertidumbre", el santafesino destacó algunos logros del Gobierno Nacional, como el récord de exportaciones y a los avances en materia de empleo, vivienda, obras públicas, salud, educación, ciencia y tecnología.

No mencionó los alquileres, ya que está con la vivienda.

"Te quiero transmitir tranquilidad porque esto va a pasar. El ciclo económico de la Argentina va a ser distinto. La Argentina vuelve a crecer fuertemente el año que viene", prometió.

De Pedro

El ministro del Interior, 'Wado' De Pedro, sigue mostrándose pero sin confirmar ser precandidato. Él aseguró que se siente "preparado" para afrontar una postulación presidencial en caso de que le toque ese espacio en el armado del Frente de Todos.

Y agregó el siguiente galimatías: "Si me toca y me acompañan, me siento preparado".

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1662610967954440192 Gracias a los compañeros y las compañeras del @MovimientoEvita por la invitación al cierre de su plenario.

Creemos en la juventud como sujeto político que se involucra. En la escuela, el barrio, la cooperativa, pensando en el otro, para construir un futuro mejor. pic.twitter.com/f4z2GRwc4z — Wado de Pedro (@wadodecorrido) May 28, 2023

Consultado sobre su eventual postulación, señaló que piensa "generalmente en términos colectivos", pero aclaró: "La verdad que desde que el espacio empezó a pensar en candidaturas y caras nuevas, cuando se pensó en el trasvasamiento generacional y Cristina Kirchner dijo que no iba a ser candidata, que era necesario que las nuevas generaciones tomen la posta, dije: ‘quiero ser parte de una generación que piense soluciones diferentes a los problemas de los argentinos’".

"Sé que voy a ser parte. No soy de las personas que soñaron con ser algo, siempre soñé con que la Argentina funciones, quiero que esa felicidad que tuve puedan tenerla otros y otras", subrayó el ministro del Interior.

Además, se refirió a medidas que podría adoptar en caso de tener la posibilidad de impulsarlas a nivel nacional consideró que sería "lo más lógico" que la capital argentina se encuentre en el NOA "porque el Pacífico es el océano por excelencia del comercio mundial y sería interesante volver a ese norte que se relaciona con el resto de la región", resaltó De Pedro.

Y agregó: "Aprovecharía los recursos naturales, litio, gas, agua, madera, alimentos, petróleo, con todo eso haría un gran acuerdo productivo y nacional. No me gustaría que argentina vuelva a ser un escenario done las potencias se pelean acá. Me gustaría unir a la dirigencia argentina y que nos sentemos y podamos negociar con las potencias lo mejor para la Argentina".

---------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Chicana de Bloomberg: Jubiló a Rupert Murdoch con Elon Musk, que avanza con transplantes cerebrales

La fruta para el desayuno que ayuda a frenar el hígado graso

Cambiar neumáticos en Chile, Paraguay o Uruguay: Cuánto ahorras en cada país y cuál conviene

Google eliminará tu cuenta de gmail si no haces esto

Free Shop Iguazú cuesta menos que Miami (y sin impuestos)

Griselda Blanco: Liberan a Jara, detienen a empresario y viaja Nancy Pazos