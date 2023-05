Por estas horas, se especula con Claudia Cittadino, quien es secretaria de Desarrollo Social y volvió a asumir su banca en el Concejo Deliberante para cumplir el iterinato mientras Sánchez se fue de licencia entre el 18 de abril y el 7 de mayo.

Sin embargo, le sigue la marca muy de cerca Carlos Ávila, quien alcanzó un alto nivel de conocimiento local por ser el delegado municipal de Claromecó que durante la pandemia se había comprometido ante sus vecinos que no iba a dejar entrar más a nadie a la ciudad balnearia. Como no pudo sostener su palabra tras el resistido ingreso del hijo del fiscal Carlos Facundo Lemble, presentó la dimisión al cargo.

“Nosotros tenemos mucho contacto con comerciantes y gente del pueblo. Ya habíamos visto otros casos de personas que no eran de Claromecó y era un pedido que me había hecho la gente para que no entre nadie más al pueblo. Me había comprometido a eso. Al ver que entró gente, sentí que había fallado. Y feo. Por eso la renuncia", argumentó Carlos Ávila sobre su salida en ese momento de tanto temor por el COVID.

Sánchez y Zurro no son los únicos que se bajan

Zurro y Sánchez no están solos porque el portal bonaerense La Noticia 1 repasó: Entre los que ya dijeron que no seguirán están los mandatarios opositores PRO Martín Yeza (Pinamar), Héctor Gay (Bahía Blanca) y Mariano Barroso (9 de julio) A ellos se sumó Mariano Uset (Coronel Rosales). También los radicales Gonzalo Peluso (Magdalena), Guillermo Pacheco (Pellegrini) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen). El radical Edgardo Battaglia (General Arenales), quien suplantó a la senadora Érica Revilla, tampoco se presentará.

Por el lado del Frente de Todos hace tiempo que el peronista Juan José Mussi (Berazategui), de 82 años, definió que tendrá un sucesor mientras está en su quinto mandato. Lo mismo que Gabriel Katopodis (San Martín) quien ocupa el ministerio de Obras Públicas desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández, siendo electo intendente, cargo que no llegó a asumir.

