¿Tenés dólares "cara chica"? Esto es lo que podés hacer

Otra opción sería la de efectuar compras online en el exterior. Estando en Argentina, los "cara chica" se pueden utilizar para abonar consumos en moneda extranjera hechos con tarjeta por Internet, como reservas de viajes o productos con envío puerta a puerta. Los gastos llegarán en el resumen expresado en dólares y ese saldo se podrá abonar en el banco llevando los billetes viejos, que serán tomados a valor pleno.

La última alternativa, la menos preferida, sería abonar la comisión que tienen las casas de cambio (que ronda el 1% y el 3%). En resumen, se trata de un servicio de "cambio de billetes" donde entregas tus billetes con "cara chica" y/o de menor denominación (que generalmente "valen menos" que los de "cara grande") y a cambio obtienes billetes nuevos en perfecto estado.

En este escenario, puedes abonar la "comisión" en pesos al tipo de cambio del mercado paralelo actual o pagarla en dólares. Por ejemplo, si intercambias US$ 1.000 con una tarifa del 3%, tendrás que entregar US$ 30 por el servicio o su equivalente en pesos al momento de efectuar la transacción. En este escenario, puedes abonar la "comisión" en pesos al tipo de cambio del mercado paralelo actual o pagarla en dólares. Por ejemplo, si intercambias US$ 1.000 con una tarifa del 3%, tendrás que entregar US$ 30 por el servicio o su equivalente en pesos al momento de efectuar la transacción.

Hoy, miércoles 1 de noviembre, de acuerdo con el sitio FinanzasArgy, de esta forma evoluciona el mercado blue

image.png

La validez del billete

Tal como informó Urgente24 en: Dólar cara chica: Contundente respuesta de USA al curro de las cuevas, el Gobierno de Estados Unidos salió a aclarar lo obvio para el mundo, menos para la City Porteña y al curro de los argentinos, y es que todos los dólar billete emitidos por la entidad tienen el mismo valor. Esta política incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal, desde 1914 hasta el presente, donde se incluyen las versiones previas a la década del 90 conocidas en el país como “dólar cara chica”.

image.png

La entidad expresa que el rediseño se debe principalmente para hacerlos más fáciles de usar, pero más difíciles de falsificar. Aun así, destacan que esto no significa que los billetes de diseño antiguo no sean seguros. De hecho, las características de seguridad en los billetes de la Reserva Federal de diseño antiguo, como las marcas de agua y la tinta que cambia de color, han demostrado ser tan efectivas que se han conservado y actualizado para su uso en billetes de diseño más nuevo.

Pero para las casas de cambio de la City Porteña la historia es completamente diferente y, con el argumento de que estos dólares son menos seguros y "difíciles de circular", los toman a un precio más bajo.

¿Cómo saber si el billete es falso?

image.png

El diseño actual del billete de US$ 100 es la última denominación de la moneda estadounidense que se rediseñó y se emitió el 8 de octubre de 2013. El diseño actual del billete de US$ 100 presenta características de seguridad adicionales que incluyen una cinta de seguridad tridimensional y una campana que cambia de color en el tintero. El billete de US$ 100 también incluye una marca de agua con el retrato de Benjamin Franklin que es visible desde ambos lados del billete cuando se sostiene contra la luz.

Otra forma para autenticar un billete de US$ 100 emitido entre 1996 y 2013, hay que mover el dedo a lo largo de la superficie del billete para sentir la impresión en relieve, inclinar el billete para ver que el 100 en la esquina inferior derecha cambia de verde a negro y mantener el billete contra la luz para ver la marca de agua y el hilo de seguridad. También deberá ver fibras de seguridad rojas y azules incrustadas en todo el papel y microimpresión dentro del número en la esquina inferior izquierda y en la solapa izquierda del abrigo de Benjamin Franklin.

Más contenido en Urgente24

Médico dice alimentos que nunca comería para un corazón sano

Giorgia Meloni, engañada por rusos, explotó contra la UE

La playa a dos horas de Buenos Aires que enamora a todos

Con los precios de las naftas a raya, baja el dólar blue