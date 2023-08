Llueven las denuncias por cargos extras en compras con tarjeta: Cómo proceder

Algo más: cuando usás la tarjeta de débito no deben cobrarte ni un peso de más en operaciones de compra de bienes o pago de servicios. La tarjeta de débito es un medio de pago equivalente al efectivo. Y si un comercio te ofrece un descuento por pagar en efectivo, también está incumpliendo la ley.

Además, los lectores de tarjetas deberán admitir plásticos de todas las redes. Por ejemplo, un negocio no podrá aceptar solo Visa Débito y rechazar Maestro, o viceversa.

Nueva Ley: Las tarjetas ya no pueden ser manipuladas por comerciantes

Sin embargo, la medida no es respetada por algunos comerciantes. "No me anda el posnet" o “Si es con débito, te cuesta el 10% porque a mí me lo cobran", son algunas de las excusas más frecuentes con la que evitan los plásticos.

Cada local comercial tiene la obligación de exhibir el “Formulario 960 – Data fiscal” en un lugar visible. El formulario contiene un código QR, que es un código de barras que almacena datos codificados, por ejemplo, un enlace a un sitio web. En el caso de los locales comerciales, el código QR contiene la información fiscal de ese comercio.

Cómo denunciar

Si en un comercio te quieren cobrar un recargo por pagar con tarjeta de débito o no tienen terminal de cobro con débito, podés denunciarlo desde tu celular con acceso a internet.

Para eso, tenés que escanear con tu dispositivo el código QR que figura en el “Formulario 960 – Data fiscal” del local. Se encuentra pegado en la puerta o cerca de la caja de cobro. Una vez escaneado, automáticamente te derivará a la información correspondiente del local para que puedas hacer tu denuncia.

Otras opciones son denunciar telefónicamente al Centro de Atención de Denuncias de la AFIP: 0800-999-3368 o de manera presencial en cualquier dependencia del organismo.

