Tarifas de luz: a cuánto aumentan con la quita de subsidios

Tarifas de luz: Cómo saber si tu factura incluye el subsidio a las tarifas

En el caso del Nivel 1, no sólo se encuentran los usuarios de alto poder adquisitivo que no cuenten con subsidios energéticos, sino también aquellos titulares del servicio que no pudieron completar el trámite de inscripción al formulario RASE para mantener la subvención. Cabe recordar también que son aquellos usuarios cuyos ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $619.720 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC), un universo de 5,2 millones de usuarios.