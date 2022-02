Sube el dólar blue luego de la renuncia de Máximo Kirchner

Mientras tanto, Quintana anticipaba ayer (31/1) que el balance neto en enero del BCRA resultó negativo por un total de US$ 130 millones, precisamente decía

BCRA terminó la última rueda del mes con compras por US$ 2 millones y con un saldo negativo de US$ 130 millones BCRA terminó la última rueda del mes con compras por US$ 2 millones y con un saldo negativo de US$ 130 millones

Mientras tanto, en cuanto al Riesgo País, el mismo retrocede drásticamente. En este momento, el indice elaborado por el JP Morgan, se encuentra por encima de los 1.700 puntos básicos -precisamente en 1.727-, de acuerdo con los datos relevados por Rava Bursátil.

Tal como informó Urgente24, Alerta en el mercado por "default en pesos" y dólar blue.

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, alertó al mercado que "es muy probable que no se logre cumplir las condicionalidades del FMI más allá de unos pocos trimestres" y que "el FMI dará los waiver como para que Argentina no termine en default formal. Por consiguiente, en mi opinión, no es el default de la deuda con el FMI lo que precipitará una explosión inflacionaria tipo Rodrigazo de 1975 o hiperinflación de 1989" sino la deuda en pesos.

Dólar

De acuerdo con Dólar Hoy, el dólar bolsa, el mismo se encuentra en un precio de $214,07 para su compra y $214,40 para su venta.

Sobre el Contado con Liqui -CCL-, el mismo, cierra a un precio de $221,82 para su compra y $223,20 para su venta.

El dólar "solidario" continúa a $181,91 en promedio, unos $32,09 por debajo del dólar blue.