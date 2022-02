Martes 01/02: Dólar, CSJN a las 18:00 y CFK a las 22:00

El jefe de Estado consideró que es comparable con las manifestaciones en Plaza de Mayo contra el Ejecutivo: "Así como algunos vienen a la Casa de Gobierno y se quejan de decisiones que yo tomo".

El concepto es muy raro en un abogado profesor universitario. Las decisiones del Presidente a menudo son propias de la política pero las de la CSJN son fallos que resultan de la interpretación de las leyes.

Luego el Presidente saltó de la crisis dentro del FdT a exponerse a un eventual conflicto de poderes:

Creo que la Justicia no está funcionando bien, y estoy hablando de uno de los poderes de la República, no es que me estoy entrometiendo. Uno mira con preocupación. Lo que muchos compañeros y compañeras tienen que entender es que esto no es un decreto presidencial (sino una reforma legislativa). Creo que la Justicia no está funcionando bien, y estoy hablando de uno de los poderes de la República, no es que me estoy entrometiendo. Uno mira con preocupación. Lo que muchos compañeros y compañeras tienen que entender es que esto no es un decreto presidencial (sino una reforma legislativa).

En declaraciones al canal C5N, de Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López, a quienes representó judicialmente y cuyo multimedios financia con publicidad gubernamental, Fernández consideró que "en la Argentina el principio de inocencia se perdió".

Y reivindicó el 'lawfare': "La Justicia tiene que entender que tiene que revisar lo que ha hecho, fue muy grosero lo que hizo, en términos de justicia ni siquiera han encontrado amparo en doctrinas", además él consideró que "la Corte no funcionó bien en este tiempo. Muchos decían que pasaban estas cosas y no hicieron nada. Pero la Corte siempre prefirió decir 'no me meto o como no es sentencia definitiva no es mi área'. Debo reconocer que el sistema jurídico Argentino le permite hace eso".

Por lo tanto, podría inferirse que el Presidente, que sufre la oposición interna a su acuerdo con el FMI, adhiere a la marcha contra la CSJN a las 18:00 frente a Tribunales.

Al respecto, aún persiste el debate interno entre los convocantes si sólo leerán un documento (y quién lo redacta) o si habrá discursos, con arengas contra el colectivo que integran Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Pablo-Moyano.jpg Pablo Moyano intenta un perfil propio, destetado de su padre Hugo. Y comienza citando a una marcha contra la CSJN.

El viaje

A las 22:00 levantará vuelo el avión que llevará al Presidente y su comitiva a Moscú, inicio de su gira que seguirá en China, y pasará por islas Barbados antes de regresar.

Antes de partir, Fernández deberá ceder el mando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, motivo de la marcha de las 18:00 ya que los concurrentes reclaman su desprocesamiento.

Es muy interesante este viaje porque visitará a 2 presidentes de mucho poder en sus respectivos países. Impensable que en o en Rusia o en China sucedan eventos tales como los que protagoniza Fernández. Tanto Vladimir Putin como Xi Jinping gobiernan sus territorios con mano de hierro.

¿Cuáles serán las evaluaciones de las cancillerías de ambos países al informar a sus jefes de Estado acerca de Fernández? Esto influirá en los resultados del periplo.

Luego, Fernández pasará por Barbados, donde Mia Mottley acaba de arrasar -literalmente- en la elección, quedándose con todas las bancas legislativas en disputa -es un régimen de democracia parlamentaria, con 1er. ministro-. Así Mottley logró su reelección, algo que ambiciona Fernández pero se ignora si podrá conseguir. Muchos afirman que no.

La comitiva sufrió 2 bajas por covid-19: la viceministra de la Cancillería, Cecilia Todesca, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Antes ya se había bajado el gobernador de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Es casi una obviedad afirmar que la renuncia de Máximo Kirchner casi arruinó el viaje y obliga al Presidente a estar pendiente de lo que suceda en Ciudad de Buenos Aires mientras se encuentre a miles de kilómetros de distancia.

Si Vladimir Putin no se va ¿por qué me voy a ir yo?: Xi Jingping. ¿Alguien imagina que en China suceda una situación tal como la que atraviesa Alberto Fernández? Xi Jinping no lo toleraría.

El dólar

Pero antes de todo eso, habrá que evaluar cómo sigue el dólar estadounidense en el mercado local, que había comenzado a bajar. ¿Mantendrá esa tendencia o la revertirá?

El lunes 31/01, el dólar 'blue' subió 0,23% y cerró el día a $213,00. La brecha con el dólar oficial asciende al 92,4% ya que éste fue fijado, entre puntas, $104.71 / $110.71.

Dato: un grupo de senadores demócratas estadounidenses, incluidos Elizabeth Warren y Bernie Sanders, pidieron al Fondo Monetario Internacional que habilite reservas adicionales para ayudar a las naciones en desarrollo a hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Warren, miembro del Comité de Finanzas del Senado, junto con Sanders y el presidente del comité, Ron Wyden, le escribió al líder de la mayoría, Chuck Schumer, pidiéndole que apoyara la emisión de activos de reserva del FMI conocidos como Derechos Especiales de Giro, según una carta vista por Bloomberg.

La emisión se sumaría a un récord de US$ 650.000 millones en reservas creadas por el FMI en agosto después de que la administración del presidente Joe Biden respaldara la propuesta, que había sido bloqueada por el predecesor Donald Trump. En 2021, recibir parte de ese monto le permitió a la Argentina llegar a fin de año sin sobresaltos. Habrá que seguir el tema en 2022.