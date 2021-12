S&P 500, Nasdaq y el Dow al alza luego del anuncio de la FED

Los mercados reaccionaron de manera positiva luego del anuncio de la FED, mediante el cual se comunicaba que no se avanzaría en el corto plazo en la suba de la tasa de interés para controlar la crisis inflacionaria que vive en estos meses Estados Unidos. En particular, el S&P 500 tuvo un rendimiento más que destacable, siendo que inicio la jornada a la baja, pero no sólo logró recuperar lo perdido sino que además acabó cerrando cotizaciones un 1,63% arriba.